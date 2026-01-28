Anna Wallner: „Unterhaltung ist für mich nicht Klamauk“

1. Von Lehrredaktion bis New-Media-Chefin: In welcher Station haben Sie warum am meisten gelernt?

Am meisten lernst du dort, wo du dich zuerst einmal blank fühlst. Ich hatte da einige sehr gute Stationen und lerne immer noch.

2. Welchen Stellenwert haben die Debatte-Seiten und (wie) lässt er sich ins Digitale übertragen?

Einen großen. Debatte ist unser Wohnzimmer, wir sind stolz auf eines der breitesten Meinungsspektren. Digital bringen gerade Kolumnen Abos.

3. Wie stark sind externe Bitten um Gastkommentare? Welche Kriterien entscheiden, ob einer kommt?

Der Run ist anhaltend groß. Ich nehme: starkes Thema, klare Sätze, Haltung ohne Hinhauen. Ich lasse: Anfragen aus Parteibüros und Eigen-PR.

4. Was sind die stärksten Leitplanken, um der Marke „Presse“ bei Digitalisierung treu zu bleiben?

Leitplanken? Nicht ins Lächerliche kippen. Alles andere steht in der „Verfassung“ der „Presse“: Genauigkeit, Stil, eine Kultur der Kritik.