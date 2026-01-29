ORF: Quotenhit Kitzbühel trotz Abfahrtspleite

Die Auslosung der Austro-Spiele bringt aber keinen öffentlichen-rechtlichen Vorteil. Der ORF zeigt die Partie gegen Jordanien am 17. Juni ab 6 Uhr und die wohl über den Aufstieg entscheidende Begegnung mit Algerien am 28. Juni ab 4 Uhr. Das aufgrund des Gegners zugkräftigste Match mit Argentinien überträgt hingegen ServusTV am 22. Juni ab 19 Uhr. Die schlechteste Quote des Jahres für „Bundesland heute“ wirkt somit vorprogrammiert.

Wie entscheidend vermeintliche Kleinigkeiten für Seherzahlen sind, zeigt Schladming. Der erst 2023 eingeführte Riesentorlauf hat seit 2024 mehr TV-Publikum. Das liegt vielleicht daran, dass er seitdem am Abend nach statt vor dem Slalom ausgetragen wird. Die nationale Hoffnung infolge des Kitzbühel-Siegs von Manuel Feller könnte diese These aber bereits heuer widerlegen. Unwiderlegbar ist jedoch der Sport-Turbo für ORF 1. Seine Jänner-Quoten lagen in den jüngsten Jahren bis zu 47 Prozent über dem Schnitt.

Im ersten Quartal 2025 kam die ORF-Sendergruppe auf 38,6 Prozent Marktanteil statt am Ende 34,6. Außer dem Song Contest waren ihre Top-Ten-Übertragungen durchwegs im Jänner und Februar. Der soeben beendete ORF-Ausnahmezustand wirkt also berechtigt. Dass auch ORF III an Kitzbühel und Schladming mitnascht, sorgt allerdings für Überwürzung. Die Konzentration auf ein Programm wäre vollkommen ausreichend.