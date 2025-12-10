Tessa Szyszkowitz: „Wochenmagazine bleiben vielleicht als Luxusvariante bestehen“

1. Sie wirken nicht wie eine Trophäensammlerin: Welche Bedeutung hat der FPA Award im UK für Sie?

Es ist mein erster Preis! Ich freue mich sehr. Putins Spione begleiten mich außerdem – als Thema – seit meinen Moskauer Jahren.

2. Jerusalem, Brüssel, Moskau, London: Ist das Endstation oder reizt noch etwas? Und jeweils: Warum?

Teheran wegen der Lage von Frauen unter der Mullah-Knute, Shanghai und San Francisco wegen Lebensstil & Hightech – mich reizt viel.

3. Nach Jahrzehnten als Auslandskorrespondentin nun immer öfter Medienjournalismus: Wie kam es dazu?

Pressefreiheit und KI-Entwicklung sind wichtige Gradmesser für die Demokratie – so schummle ich mehr Außenpolitik in den Falter.

4. Früher schrieben Sie für AZ, Facts, Format, die es nicht mehr gibt. Welche Zukunft hat Print?

Meiner Meinung nach keine. Wochenmagazine bleiben vielleicht als Luxusvariante bestehen, das ist ja auch ein sensuelles Vintage-Erlebnis.