Medien und Journalismus auf der Suche nach Gemeinsamkeit

Klingt wenig, ist aber viel. Denn zwischen ORF und Boulevard, großen Häusern und kleinen Start-ups liegt ein Minenfeld gegensätzlicher Interessen. Es konnte auch durch zweitägige Beratung und intensive Bemühungen um Konsens für die finalen zehn Handlungsempfehlungen nicht entschärft werden. Der Zeitungsverband VÖZ, vertreten durch seinen Generalsekretär Gerald Grünberger, kritisierte schon am Sonntag danach eine Praxisferne der meisten Vorschläge und die mangelnde Ausgewogenheit in der Zusammensetzung der Klausurteilnehmer. Die Unterrepräsentierung der Großen und Übergewichtung der Kleinen war auffallend. Das lag aber auch an Absagen und erschien als ein Ausgleich zum Status quo. Die Macher der Medienbranche agieren sonst oft als exklusiver Klub mit enorm hohen Eintrittshürden.

Dabei geht es meist uneingestanden immer um Geld vom Staat. Nur wer dazugehört, wird gefördert. Jede Vergrößerung des Kreises bewirkt die Verkleinerung einiger Kuchenstücke. Die daraus entstehende Abwehrhaltung ist nachvollziehbar, aber zu kurzfristig orientiert. Auf Dauer kann keine Förderung ein morsches Geschäftsmodell ersetzen. Die unbefangen neue Kurse fahrenden Start-up-Schnellboote könnten schwer manövrierbaren Medien-Tankern Digital-Passagen zum Publikum von morgen weisen.