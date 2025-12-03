Florian Novak: „Seien Sie unbesorgt, das Geld reicht ausreichend lang“

1. Vom Formatradio zum Nachrichtenmedium: Was qualifiziert Sie für die ganz andere Herausforderung?

Bisher musste ich mich dafür nicht rechtfertigen. Vielleicht gut so.

2. Was sind die größten Unterschiede zwischen dem Start von LoungeFM 2005 und nun Jetzt.at?

LoungeFM war 20 Jahre lang der Versuch, als Medium niemanden zu nerven. Das ist jetzt anders: Wir suchen Aufmerksamkeit und Dialog.

3. Warum ein Vorbild aus Skandinavien, wo auch Gehaltstransparenz viel besser als hier funktioniert?

Ich hab viele Vorbilder, Gehaltstransparenz zeichnet sie alle nicht aus.

4. Sie predigen offenes Visier. Warum verschweigen Sie Insta-Ausgaben und aktuelle Mitgliederzahl?

Wir verschweigen nichts. Hätten Sie gefragt, würden wir antworten. Aber keine Sorge: Die nächste öffentliche Mitglieder-Zahl kommt bestimmt.

5. Wie lange kann Jetzt.at aufgrund der bisherigen Finanzierungsgrundlage auf jeden Fall bestehen?

Seien Sie unbesorgt, ausreichend lang.