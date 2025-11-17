1 Jahr #eXit: Die moralische Niederlage der Politik

Am 17. November jährt sich der #eXit. Dieser gemeinschaftliche Umzug des Großteils der stärksten heimischen Journalisten-Accounts von X zu Bluesky war ein Misserfolg. Er hat lediglich den politischen Diskurs in Österreich weiter zersplittert.

Der Versuch, mit diesem Beispiel auch parteiliche Akteure zum Rückzug vom einstigen Twitter zu bewegen, ist gescheitert. Sie zwitschern durchwegs munter weiter auf dem unter Elon Musk zu X verkommenen einstigen Twitter. Die meisten spiegeln nun bloß ihre Postings auf Bluesky, wo sie im Schnitt nur ein Zehntel so viele Follower und deutlich weniger Interaktivität erreichen.

Fazit: Durch den #eXit wurde die Reichweite seiner Proponenten verringert.