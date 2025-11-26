Martina Salomon: „Kein Grund für Drama im linken Eck“

1. Nach dem Start als Freie bei OÖN und ORF OÖ: Warum wurde es Print und Wiener Redaktion der TT?

Weil ich dort die Chance bekommen habe, fix im Politikressort zu arbeiten. Das war eine gute Schule.

2. Im Nachhinein: Hat es Sie nie gereizt, fix im ORF zu arbeiten oder hat es sich nicht ergeben?

Ich hatte öfter Angebote. Aber aus denen, die mich wirklich reizten, wurde nichts.

3. Stationsvergleich vor dem Kurier: Was schätzen Sie besonders am Standard und was an der Presse?

Die kreative Aufbruchstimmung im Standard – damals. Die fundierte, diskussionsfreudige Arbeit in der Presse.

4. Stört es Sie, dass der Kurier ab Ihrer Chefredaktionsära als stärker rechts wahrgenommen wurde?

Ich wollte den Kurier klarer positionieren – in der bürgerlich-liberalen Tradition von Hugo Portisch. Kein Grund für Drama im linken Eck.