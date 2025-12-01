Wer wird der nächste ORF-Chef?

Die extern uneingestandene Koalitionsvereinbarung sieht dafür nicht fix wieder Roland Weißmann vor, aber eine Person von schwarz-türkisen Gnaden. Das sorgt angesichts des roten Medienministers Andreas Babler und eines leichten SPÖ-Vorteils im 35-köpfigen Stiftungsrat für Diskussionen nicht nur unter Sozialdemokraten. Denn neben dem Titelverteidiger und den sonst für die ÖVP ins Spiel gebrachten Alexander Hofer (Landesdirektor Niederösterreich) und Philipp König (Geschäftsführer Kronehit) wäre plötzlich auch Markus Breitenecker frei. Er hat die Puls/ATV-Gruppe als Tochter von ProSiebenSat.1 aufgebaut und ist dort nicht mehr im Vorstand, seit die Berlusconis am Ruder sind.

Sollte es zur Kampfabstimmung kommen, gelten derzeit aber Hofer und der langjährige Küniglberg-Chef (2007 bis 2021) Alexander Wrabetz als schwarz und rot unterstützte Kandidaten, die jeweils mit 13 Stimmen rechnen könnten. Doch auch die zuletzt ebenfalls gegen Weißmann unterlegene Lisa Totzauer wäre wieder im Spiel. Je drei Blaue und Pinke, eine Grüne und zwei wohl wirklich Unabhängige würden zu Königsmachern. Falls Breitenecker noch dazukommt, wird es noch komplizierter, obwohl die Wahl nicht geheim bleibt. Ein derartiges ORF-Szenario könnte zwar den Koalitionsbruch bedeuten, doch die weitere Perspektive ein solches Risiko aus SPÖ- wie NEOS-Sicht rechtfertigen.

Wenn es keine grundsätzliche Gesetzesänderung gibt, dient der nächste Generaldirektor von 2027 bis 2031 – also noch lange nach der planmäßigen nächsten Nationalratswahl 2029. Die FPÖ ist infolge ihres eigenen Medienhauses zwar am wenigsten auf den ORF angewiesen, Parteichef Herbert Kickl würde aber mit Wonne Salz in die Wunden einer uneinigen Koalition und des verhassten ORF streuen. Sein dortiges Gegenüber für eine allfällige Kanzlerschaft könnte ein blaues Zünglein an der Waage mitbestimmen.