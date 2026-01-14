Melisa Erkurt: „Kein Mensch unter 30 ruft mehr eine Website auf“

1. Nach ORF-Report, Ö1, Falter, taz seit fast fünf Jahren ein eigenes Ding: (Warum) lohnt sich das?

Habe lange genug gemeckert, was man im Journalismus anders machen muss, um junge Menschen zu erreichen: Jetzt mache ich es einfach selbst.

2. Die Chefredaktion wirbt um Abos, verkauft dann aber Mitgliedschaften: Was ist der Unterschied?

Abos auf Social Media brauchen wir, um die Zielgruppe zu erreichen. Mitgliedschaften auf Steady, um zu überleben.

3. Aktuell sind es 1.641 Mitglieder. Wie viele braucht es, um das Start-up langfristig abzusichern?

Wenn wir weiterhin keine Presseförderung bekommen, aber wachsen wollen: 6.000.

4. Erhalten Sie noch wie früher Förderungen von Mega-Bildungsstiftung und Wiener Medieninitiative?

Nein. Wir haben die Media Innovation Lab-Förderung der Wiener Zeitung erhalten.