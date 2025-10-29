Karin Strobl: „Jede Stelle, die im Journalismus abgebaut wird, ist eine zu viel“

Salzburg-AG-Kommunikationschefin Karin Strobl spricht im News-„Achterl“ über Desinformation, Perspektivenwechsel und warum Journalismus und Marketing mehr voneinander lernen sollten.
<b>
1. Zehn Jahre nach Ihrem Ausstieg: Was denken Sie angesichts des gewaltigen Personalabbaus in der RMA?
Jede Stelle, die im Journalismus abgebaut wird, ist eine zu viel. In Zeiten von Desinformationsflut braucht es dringend mehr Orientierung.
2. Sie waren davor bei Krone, Österreich und Heute: Wie unterscheiden sich die drei Boulevard-Riesen?
Die Krone-Erfahrungen konnte ich später sehr gut beim Aufbau der Tageszeitung und beim Ausbau der Gratiszeitung brauchen und einsetzen.
3. Was sind für Sie die größten Veränderungen in der Medienlandschaft seit Ihrem Seitenwechsel 2015?
Das Tempo, wie Ereignisse über Social Media verbreitet werden und die Desinformationsflut, gegen die der Journalismus heute ankämpfen muss.
4. Was waren für Sie die schwierigsten persönlichen Umstellungen bei Ihren professionellen Umstiegen?
Der Perspektivenwechsel: In der PR ist nicht immer a G’schicht a G’schicht.
5. Erst grüne Kommunikation, dann schwarze Beratung: Wie schwierig ist solch ein Farbenwechsel in Österreich?
Es geht darum, strategische Kommunikation immer als das zu verstehen, was sie ist: professionelles Handwerk und Leidenschaft für Themen.
6. Von welcher beruflichen Station haben Sie warum am meisten profitiert, von welcher am wenigsten?
Ich habe von allen beruflichen Stationen extrem profitieren können. Heute ermöglichen sie mir einen authentischen 360-Grad-Blick auf Themen.
7. Nach vier Jahren in der Energiewirtschaft: Was sind Ihre größten kommunikativen Herausforderungen?
Wie sich der Strompreis wirklich zusammensetzt. 1.000-mal erklärt. Es ist auch ziemlich einfach, wird aber immer wieder falsch wiedergegeben.
8. Was sollte das Marketing vom Journalismus, was der Journalismus vom Marketing unbedingt lernen?
Bei jeder Kampagne zählt, was Menschen fühlen. Bei jeder Geschichte geht es um den Menschen. Beides ist wichtig.
Steckbrief
Karin Strobl
Karin Strobl war bei Krone, Österreich und Heute, Chefredakteurin der RMA, Kommunikationschefin des Grünen Klubs, Beraterin bei Heidi Glück Consulting, führte die Kommunikation der Salzburg AG und leitet heute die Konzern- und Marketingkommunikation der Energie AG.