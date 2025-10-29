Karin Strobl: „Jede Stelle, die im Journalismus abgebaut wird, ist eine zu viel“

1. Zehn Jahre nach Ihrem Ausstieg: Was denken Sie angesichts des gewaltigen Personalabbaus in der RMA?

Jede Stelle, die im Journalismus abgebaut wird, ist eine zu viel. In Zeiten von Desinformationsflut braucht es dringend mehr Orientierung.

2. Sie waren davor bei Krone, Österreich und Heute: Wie unterscheiden sich die drei Boulevard-Riesen?

Die Krone-Erfahrungen konnte ich später sehr gut beim Aufbau der Tageszeitung und beim Ausbau der Gratiszeitung brauchen und einsetzen.

3. Was sind für Sie die größten Veränderungen in der Medienlandschaft seit Ihrem Seitenwechsel 2015?

Das Tempo, wie Ereignisse über Social Media verbreitet werden und die Desinformationsflut, gegen die der Journalismus heute ankämpfen muss.