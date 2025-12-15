Selbstkritik ist ein Mittel gegen die Medien- und User-Krise

Wer wahres Interesse am Wechselspiel von Medien und Politik in der Demokratie hat, erhielt auf dem Europäischen Mediengipfel in Seefeld eine weitere Rundum-Perspektive. Anders als zuvor die Österreichischen Medientage und die Klausur „Acht Tische für die vierte Gewalt“ lässt sich das nachschauen.

Vom Auftaktinterview der ORF-Galionsfigur Armin Wolf mit Journalismuskoryphäe Jeff Jarvis bis zum Abschlussgespräch des Parade-Philosophen Konrad Paul Liessman mit Schriftsteller Michael Köhlmeier sind alle Mitschnitte der dreitägigen Veranstaltung online frei verfügbar. Dass dies als Tipp für Privatiers eher ankommt, denn als Empfehlung für Medienkompetenzbildung, ist ein Teil des Problems.

APA-Chef Clemens Pig fordert diesbezüglich die Fokus-Umstellung von der Medien- zur User-Krise. Ausgehend von der düsteren Erkenntnis des Nobelpreisträgers Joseph Stiglitz, dass die Suche nach Wahrheit kein Geschäftsmodell mehr sei, erkennt der Agenturleiter ein solches nur in der „aufgeklärten Informationsgesellschaft“ – wohl ein Synonym für die von Medienwissenschafter Bernhard Pörksen propagierte redaktionelle Gesellschaft.

Vielleicht haben die hier fett gedruckten Namen den Instagram-untauglichen Inhalt trotz den Gesetzen der Aufmerksamkeitsökonomie zu Ihnen gelotst. Dann erwarten Sie nun nur noch drei persönliche Ezzes Ihres tief in der User-Krise verharrenden Kolumnisten: