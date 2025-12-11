Studie zur Werberelevanz: Warum Print für die Demokratie punktet und Social Media das Nachsehen hat

Werbung ist mehr als nur Produktinformation: sie ist ein Indikator für Seriosität und ein wirtschaftlicher Hebel. Das ist zumindest die vorherrschende Meinung in der österreichischen Bevölkerung, wie die aktuelle Erhebung „Werberelevanz 2025“ der Arbeitsgemeinschaft Media-Analysen (MA) zeigt.

Die Ergebnisse der Repräsentativbefragung (n=1.929) offenbaren eine eindeutige Kluft in der Medienlandschaft: Während klassische Zeitungen und Magazine als stabilisierende Faktoren für Demokratie und Arbeitsmarkt gelten, leiden Social-Media-Plattformen unter einem immer stärker werdendem Vertrauensverlust.