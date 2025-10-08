Josef Trappel: „Plattformen zerfallen, öffentliche Medien bleiben, Neues entsteht"

1. Welche Position hat Wissenschaft im Wechselspiel von Medien, Wirtschaft, Politik und Gesellschaft?

Aktuell keine nennenswerte. Leider. In anderen Ländern ist die Kooperation viel enger.

2. Sollen Medien ihre eigenen wirtschaftlichen Aspekte transparenter thematisieren? Warum (nicht)?

Ja. Medien sind Teil der kritischen Infrastruktur einer Demokratie. Die Zivilgesellschaft soll wissen, wie es ihnen geht.

3. Wie wichtig ist Medienbildung, warum und wie steht es um sie in Österreich im internationalen Vergleich?

Da ist Österreich kein helles Licht und hat Nachholbedarf. Sowohl bei den Lehrkräften, als auch beim Rest der Gesellschaft.

4. Bundeskanzleramt, EU-Kommission, Prognos AG und immer wieder Unis: Was hat am stärksten geprägt?

Meine Zeit als Lastwagenfahrer. Seither betrachte ich White Collar Jobs als Privileg, auch mit Krawatte.