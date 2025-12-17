Leonhard Dobusch: „Parteipolitische Freundeskreise braucht es nicht im ORF“

1. Trotz SP-Regierungsentsendung haben Sie nicht für den Vorsitz von Heinz Lederer gestimmt. Warum?

Ich habe ihn und Stellvertreter Gregor Schütze nicht gewählt, weil sie parteipolitische Freundeskreise leiten. Die braucht es nicht im ORF.

2. Wie wurde Ihre Einladung zur Sitzungsvorbesprechung abseits der Partei-Freundeskreise angenommen?

Wir, also Philipp Ginthör, Markus Boesch, Hildegard Aichberger und ich, haben positive Rückmeldungen quer durch den Stiftungsrat bekommen.

3. Wie reagieren Stiftungsrat-Kollegen, Medienbranche und Publikum auf Ihr Blog „Neues aus dem ORF“?

Er wird gelesen. Und es melden sich jene, die an konkreten, inhaltlichen Vorschlägen interessiert sind. Genau die will ich kennenlernen!

4. Die Koalition hat paktiert, dass die VP den ORF-General bestimmt. Wie werden Sie sich verhalten?

Der Stiftungsrat ist per Gesetz autonom in seiner Entscheidungsfindung. Aber zunächst ist es wichtig, überhaupt gute Bewerbungen zu kriegen.