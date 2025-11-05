ORF-Chefredakteur Bruckenberger: „Politiker-Anrufe? In Wahlzeiten wollen alle in die ZiB1“

1. Welche erste Frage würde der Medienredakteur Bruckenberger heute dem ORF-Chefredakteur stellen?

Ist die Chefredaktion zu groß? Antwort: Sie ist effizient, in früheren Strukturen gab es größere CR-Teams.

2. Welche Umstellung war warum größer – 1994 von der Salzkammergut Zeitung zur APA oder 2023 zum ORF?

1994. Von loser Mitarbeit bei einer Wochenzeitung zum vollen Einstieg in den Journalismus bei einer von Europas besten Nachrichtenagenturen.

3. Früher gab es je einen Chefredakteur für TV, Radio, Online: Wie funktioniert die Abgrenzung heute?

Ressorts, Kurzformate und Digital-Kanäle, Sendungen. Keine Abgrenzung, die Bereiche greifen multimedial ineinander. Läuft!

4. Bitte um Stichworte zu den Ex-ORF-Chefredakteuren Franz Kreuzer, Josef Broukal und Werner Mück!

Kreuzer – Gesundheitsminister bei Tschernobyl. Broukal – Hakenkreuze auf Parkbänken. Mück – hat hier Trauma hinterlassen, bedauert es heute.