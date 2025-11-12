Eva Weissenberger: „2026 werden wir so tun, als wären wir wieder jung“

1. Was war warum die größte persönliche Umstellung von Medienredaktion auf Kammer-Kommunikation?

Statt Entscheidungen treffen, hieß es plötzlich vermehrt: Entscheidungen abstimmen. Für eine wie mich gewöhnungsbedürftig, aber lehrreich.

2. Wie kann unabhängiger, kritischer Journalismus privat finanziert die digitale Transformation überleben?

Journalismus besteht in der Nische, im Dialog mit der Community. Bleibt die Frage: Was macht diese Nichification mit der Demokratie?

3. Als Gründerin des WK-Newsroom: Wie stehen Sie zu Owned Media vorbei am Journalismus – z. B. SPÖ 1?

Wer heute gehört werden will, muss selbst senden – relevant und direkt. Auch SPÖ hat das längst erkannt und etwa die „Neue Zeit“ exhumiert.

4. Sie sind zwar wenig aktiv, posten aber noch auf X. Warum? Wie nutzen Sie mittlerweile Social Media?

Für meine Positionierung poste ich auf LinkedIn. Auf X beobachte ich für Julia Ortner @in_otter_news2, für alle anderen @therealdonaldtrump.