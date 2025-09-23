Thomas Hofer: „Die FPÖ ist auf der Höhe der Zeit, die anderen nicht"

1. Bitte formulieren Sie voraus­blickend den Untertitel für ihr Buch „Wahl 2029“ (mit Barbara Tóth)!

Wer sagt, dass wir erst 2029 wählen? Aber gut, Glaskugel: „Zuckerl, Zunder, Zarathustra“. Bei dem ging’s auch schon um Gut gegen Böse.

2. Im Vergleich zu Ihrer US-Zeit bis 2004: Wie weit lag/liegt politische Kommunikation in Ö. zurück?

Wir haben unterschiedliche Geschwindigkeiten: Die FPÖ ist auf der Höhe der Zeit, die anderen nicht. 2004 bog die SPÖ auf die Überholspur.

3. Anders als viele TV-präsente ­Politikexperten keine akademische Laufbahn: warum nicht dieser Weg?

Als Journalist ging’s mehr über die Praxis. Auch der US-Abschluss in politischem Management ist schwer mit Politikwissenschaft vergleichbar.

4. Was sehen Sie als gravierendste Veränderungen im Journalismus seit Ihrer aktiven Zeit beim „profil“?

Negativ: Die ökonomische Minderausstattung wird existenzbedrohend. Positiv: Heute gibt es Teamrecherchen, wir waren doch Einzelkämpfer.