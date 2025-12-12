2nd Opinion: Der Islam ist das Problem

Wahrscheinlich sind Religion und Politik die größten Unglücksproduzenten, die der Mensch im Laufe seiner Entwicklungsgeschichte hervorgebracht hat, besonders dann, wenn sie sich vermischen, und das tun sie in erster Linie im Kontext der monotheistischen Religionen. Denn der eine Gott, egal, welcher von den dreien, ist ein eifersüchtiger Gott, er will alle und alles. Das bedeutet erstens, dass die Strenggläubigen sich mitunter veranlasst fühlen, die Nichtgläubigen zu bekehren oder im Falle der Nichtbekehrung auch auszulöschen.

Und es bedeutet zweitens, dass es nichts gibt, was dieser eifersüchtige Gott im Leben derer, die an ihn glauben, nicht regeln will. Der eine Gott ist der totale Gott, und so ist die monotheistische Religion, egal, welche von den dreien, eine totale oder auch totalitäre Religion, zumindest für die, die wirklich an den Einen glauben. Bei den Christen sind das nicht mehr viele, das Säkularisierungswerk ist dort weitgehend abgeschlossen. Sowohl Katholiken als auch Protestanten haben inzwischen einen Stand auf der Esoterikmesse in der Wiener Stadthalle, die bekehren keinen mehr.

Unter den Juden gibt es noch etliche Strenggläubige, von denen unglücklicherweise die derzeitige israelische Regierung abhängt. Sie zeichnen sich durch ein gewisses Maß an Tötungsbereitschaft aus. Am stärksten sind die Strenggläubigen, die an den totalen Gott glauben, unter den Muslimen vertreten. Ihre Losung – es ist seit bald 100 Jahren das offizielle Motto der Moslembruderschaft – lautet: „Der Islam ist die Lösung.“