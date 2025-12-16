EU-Mercosur-Abkommen auf der Zielgeraden

Die EU-Kommission argumentiert vor allem mit geopolitischer und wirtschaftlicher Wirkung: Mercosur mit seinen rund 270 Millionen Einwohnern sei ein großer Absatzmarkt und wichtig für Lieferketten - etwa bei Energie- und Rohstoffen. Der Abbau hoher Mercosur-Zölle (etwa auf Autoteile, Maschinen, Chemie und Pharma) könne europäischen Exporteuren über 4 Mrd. Euro an Zöllen pro Jahr ersparen. Außerdem sollen EU-Unternehmen leichter Zugang zu öffentlichen Aufträgen bekommen. Bolivien gehört im Übrigen seit 2024 zur Mercosur-Gruppe, ist zunächst aber nicht Teil der Abmachung.

Am heikelsten bleibt die Landwirtschaft. Kritiker in mehreren EU-Staaten befürchten Druck durch billige Importe (vor allem Rinder, Geflügel und Zucker) sowie Streit um Umwelt- und Produktionsstandards. Die EU-Kommission hält dagegen, der Pakt ändere nichts an den EU-Lebensmittelstandards und gewähre nur "sehr begrenzten" Marktzugang bei sensiblen Agrarprodukten.

Politisch brisant ist derzeit vor allem der Fahrplan: Die Kommission zeigte sich zuletzt zuversichtlich, das Abkommen bis Jahresende 2025 unterschriftsreif zu bekommen. Frankreich drängt jedoch auf eine Verzögerung und knüpft seine Zustimmung unter anderem an stärkere Schutzklauseln und strengere Kontrollen. In dem Zusammenhang war auch von einer möglichen Blockade-Koalition mehrerer Länder die Rede.