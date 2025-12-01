Infrastruktur im Wandel: Fachrunde diskutierte politische Hürden und Zukunftsstrategien

Der von BDO Austria am 18. November 2025 organisierte Roundtable „Infrastruktur im Wandel“ brachte zentrale Akteure aus Politik, Verwaltung und Wirtschaft zusammen. Bundesminister Peter Hanke betonte zum Auftakt, dass der Staat wieder aktiv Infrastrukturprojekte ermöglichen müsse. Seit 2019 habe sich in vielen direktdemokratischen Entscheidungen Widerstand gegen Vorhaben gezeigt – eine Entwicklung, der er bewusst entgegentreten wolle. Als Beispiele nannte Hanke unter anderem den Ausbau der Bahnlogistik, Investitionen in Schienen- und Straßenverkehr sowie die Notwendigkeit einer Stadtumfahrung mit Lobau-Tunnel. Insgesamt plane die Bundesregierung 30 Milliarden Euro für Bahn- und Straßenprojekte ein.