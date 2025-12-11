Leitartikel: Das Motoren-Märchen des Friedrich Merz

Hach, „Technologieoffenheit“! Das klingt nach Freiheit, Fortschritt, Modernität. Aus den Mündern der Autoindustrie meint der Begriff aber das genaue Gegenteil: an altbekannten und schon bald obsoleten Technologien festhalten. Am Mittwoch wollte die EU-Kommission einen neuen Vorschlag zum Verbrenner- Aus ab 2035 präsentieren. Dann soll der CO 2 -Ausstoß der gesamten Neuwagenflotte aller Marken auf null sinken. Die Hersteller könnten schon heute voll auf Elektro setzen.

Stattdessen lobbyieren sie weiter für Zwischenlösungen. Offenbar mit Erfolg: Friedrich Merz meldete sich Anfang Dezember bei seiner CDU- Parteikollegin Ursula von der Leyen in Brüssel. Per Brief. Der Tenor: Ihre EU- Kommission müsse dem Verbrenner noch eine Chance geben. Ja, die Elektromobilität sei die zentrale Zukunftstechnologie auf dem Weg in die Klimaneutralität. Aber zugleich brauche es „mehr Flexibilität und Technologieoffenheit, um die unterschiedlichen Ausgangsbedingungen und Innovationspfade in Europa zu berücksichtigen“. Auch nach 2035 will Merz Neuwagen mit „Übergangstechnologien“ wie Plug-inHybride und E-Autos mit zusätzlichen Verbrennungsmotoren, sogenannte Range Extender, und „hocheffiziente Verbrenner“ zulassen.

Am Freitag zogen Ministerpräsidenten aus sechs weiteren EU-Staaten nach und schickten einen ähnlichen Brief nach Brüssel. Die Kommission droht nun einzuknicken: Man sei „offen für alle Technologien“, beteuert Verkehrskommissar Apostolos Tzitzikostas. Währenddessen sind andere längst weniger „offen“ und erkennen, dass das Verbrennerzeitalter zu Ende geht. China setzt voll auf Elektro, Hersteller wie BYD gewinnen auch in Europa rasch Marktanteile. In Norwegen sind bereits 95 Prozent aller Neuwagen rein elektrisch unterwegs. Im EU-Schnitt sind es knapp 16 Prozent – Tendenz steigend.