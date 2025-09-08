Clemens Pig: „Krone in der APA? Vielleicht klappt’s eines Tages“

1. Die APA wächst kontinuierlich bei Umsatz wie Mitarbeiterzahl. Wie geht das gegen den Medientrend?

Die APA hat auf Basis des Kerngeschäfts (NEWS) eine zweite (COMM) und dritte (TECH) Erlös-Säule aufgebaut inklusive IT-Export ins Ausland.

2. Als IT-Rückgrat eines Großteils der Austro-Medienbranche: Wie verändert sich die APA durch die KI?

Upstream (redaktionelles Schürfen) bleibt „human & trusted“, Downstream (Inhalte-Auslieferung) wird vollautomatisiert und individualisiert.

3. Sie haben schon als Student vor 30 Jahren die ORF-Info analysiert. Die größte Veränderung seitdem?

Die ZiB-Sendungen haben nach wie vor hohe Priorität in der politischen Kommunikation, unabhängig von linearen oder neuen Formaten und Kanälen.

4. Die APA gehört Zeitungen und ORF. (Wie) agiert sie als Lobbyist für gemeinsame Medieninteressen?

Die APA ist kein Lobbyist, viel besser: ihr Gründungs- und Selbstzweck ist die Umsetzung von gemeinsamen Aufgaben der Medien.