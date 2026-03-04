Christoph Haselmayer: „Kann als Einziger, alle Parteien abdecken“

IFDD-Chef Christoph Haselmayer über Medienaufträge, politische Nähe, neue Methoden – und warum sein Institut laut Rankings besonders treffsicher ist.
1. Sie sind vergleichsweise ein Newcomer, gelten aber als Außenseiter der Meinungsforschung. Warum?
Außenseiter? Wir gehören zu den Etabliertesten in der Branche. Ein innovatives Institut mit Qualitätsanspruch, neuen Methoden wie Ansätzen!
2. Ihr Institut IFDD wurde durch Kooperation mit der Krone bekannt. (Wie viel) Hilft die Mediennähe?
Medien bringen Aufmerksamkeit. Wir arbeiten für konkurrierende Medienhäuser. Unsere Qualität, Seriosität und ISO-Zertifizierung überzeugen.
3. Medienaufträge sind Marketing, Wirtschaftsaufträge bringen Geld: Was stimmt an diesem Klischee?
Medien schaffen Sichtbarkeit. Tempo und Qualität sind überall gefragt. Wir arbeiten u. a. für alle Parteien, Medien und die Wirtschaft.
4. Warum haben Sie Kern und Kurz wieder abgefragt – und die Reihung der beiden vorgenommen?
Krone hat beauftragt und das Ohr beim Leser. Gerüchte waren unüberhörbar und aktuell. Kurz von einstigen Traumwerten meilenweit entfernt.
5. Online, Telefon, persönlich: Welche Abfragemethode bringt warum die verlässlichsten Ergebnisse?
Alle Methoden haben noch ihre Berechtigung. Ich bin Online-Fan aber die Zukunft heißt KI-basierte Befragung.
6. Nach außen vereint, nach innen in heftigem Wettbewerb: Wie ist die Konkurrenz in Ihrer Branche?
Laut Politpro sind wir jetzt das exakteste Institut im Land, gefällt nicht allen. Habe mit den meisten Mitbewerbern ein gutes Verhältnis.
7. Sie waren Ktn.-Landessprecher von NEOS. Schadet das dem beruflichen Anspruch der Unabhängigkeit?
Habe auch für drei EU-Parlamentarier (Grüne, SPÖ und ÖVP) gearbeitet. Bruder ist bei FPÖ. Bin der Einzige, der alle Parteien abdecken kann.
8. Welche Umfrage würden Sie gerne machen, tun es aber bisher nicht, weil es als unseriös gälte?
Die jungen Erwachsenen fragen, welche Sexualpraktiken aus ihrer Sicht unsere Politiker bevorzugen und wer von ihnen treu ist oder nicht. 😉
Steckbrief
Christoph Haselmayer
Christoph Haselmayer, 43, ist durch Medienauftritte vor allem in „Krone“ und „Puls 24“ einer der bekanntesten Meinungsforscher. Vor Gründung seines Instituts IFDD 2020 war er bei OGM und bis 2017 politisch tätig - als Mitarbeiter von EU-Parlamentariern und Nationalratskandidat der NEOS