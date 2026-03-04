Christoph Haselmayer: „Kann als Einziger, alle Parteien abdecken“

1. Sie sind vergleichsweise ein Newcomer, gelten aber als Außenseiter der Meinungsforschung. Warum?

Außenseiter? Wir gehören zu den Etabliertesten in der Branche. Ein innovatives Institut mit Qualitätsanspruch, neuen Methoden wie Ansätzen!

2. Ihr Institut IFDD wurde durch Kooperation mit der Krone bekannt. (Wie viel) Hilft die Mediennähe?

Medien bringen Aufmerksamkeit. Wir arbeiten für konkurrierende Medienhäuser. Unsere Qualität, Seriosität und ISO-Zertifizierung überzeugen.

3. Medienaufträge sind Marketing, Wirtschaftsaufträge bringen Geld: Was stimmt an diesem Klischee?

Medien schaffen Sichtbarkeit. Tempo und Qualität sind überall gefragt. Wir arbeiten u. a. für alle Parteien, Medien und die Wirtschaft.

4. Warum haben Sie Kern und Kurz wieder abgefragt – und die Reihung der beiden vorgenommen?

Krone hat beauftragt und das Ohr beim Leser. Gerüchte waren unüberhörbar und aktuell. Kurz von einstigen Traumwerten meilenweit entfernt.