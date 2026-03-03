Ex-ORF-Chef Wrabetz wird Wiener KI-Beauftragter

"Das wird noch mehr beschleunigt durch KI, damit muss man sich ganz stark auseinandersetzen", konstatierte der Bürgermeister. Die betreffenden Plattformen würden nicht zuletzt zur Radikalisierung und Polarisierung beitragen – etwa durch Algorithmen und durch Fake-Inhalte. Zugleich seien in Österreich derzeit rund 1.000 Journalistinnen und Journalisten arbeitslos gemeldet. Viele Jobs in dem Bereich seien in den vergangenen Jahren verloren gegangen.

Der Druck auf die Branche sei ungeheuerlich. Wrabetz soll laut Ludwig als operative Schaltstelle zwischen der Stadt und den Unternehmen dienen und hier die Zusammenarbeit in diesem Bereich erleichtern. Auch wird er sich mit dem Thema Ausbildung bzw. mit Qualifizierungsprogrammen beschäftigen. Eine zeitliche Befristung gebe es für die Funktion nicht, erläuterte der Bürgermeister.

Dies sei ein spannendes Projekt, er hoffe, dass er viel für den Medienstandort Wien beitragen könne, führte Wrabetz aus. Das Umfeld am Medienmarkt habe sich durch KI-Anwendungen zuletzt dramatisch verändert und die Entwicklung sich beschleunigt. Darauf gelte es, eine Antwort zu finden. "Kein Medienhaus allein wird diese Herausforderung bewältigen können."