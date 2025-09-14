Christina Traar: „Recherche bereitet den Boden, Aufbereitung sorgt für die Ernte“

1. Was denken Sie, wenn die ZIB2 Sie als Journalistin, nicht aber als Chefredakteurin einblendet?

Dass ich auch als Chefredakteurin weiterhin vor allem Journalistin bin. Und, dass sogar der ORF in Sachen Recherche noch dazulernen kann.

2. Wie wirkt sich die Aufwertung von Wien durch eine eigene Chefredakteurin für die Leser aus?

Mit digitalaffinem Blick und Austausch mit anderen Häusern der Stadt arbeite ich daran, unsere Berichterstattung noch erlebbarer zu machen.

3. Nach fast 100 Tagen in dieser Funktion: Was waren/sind die größten neuen Herausforderungen?

Print als hochwertiges Produkt zu halten und gleichzeitig unser Online-Angebot so zu attraktiveren, dass man nicht daran vorbeikommt.

4. Was sind die heute noch wich­tigsten Erfahrungen aus Ihren früheren Stationen ORF, APA und Zeit?

Recherche bereitet den Boden, aber nur verständliche Aufbereitung sorgt für eine gute Ernte. Und: Auch dort wird nur mit Wasser gekocht.