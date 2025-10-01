Barbara Tóth: „Politik und Medien muss man zusammendenken"

4. Sie waren auch bei Tageszeitungen: Wie sehr unterscheidet sich das Wochengeschäft noch davon?

Immer weniger, was ich bedauere. Eine Woche Zeit zu haben für Recherche und Schreibe, ist seltener Luxus.

5. Wissenschaft + Journalismus: Bitte je ein Tipp zur Verbesserung der Beziehung. Oder ist alles okay?

Hier antwortet die Historikerin. An die Wissenschaft: Bringt Euch ein! An den Journalismus: Lernt Geschichte. An beide: Vernetzt Euch.

6. Wie wichtig sind Ihnen Social Media? Warum agieren Sie weiter auch auf X – parallel zu Bluesky

Ausschließlich beruflich wichtig. Ich nutze Social Media als Informations- und Kontakt-Tool, deshalb bin ich auf beiden Plattformen präsent.

7. Sie treten auch in ServusTV auf. Würden Sie das auch bei oe24 oder Exxpress tun? Warum (nicht)?

Bei oe24 war ich auch schon mal, Exxpress hat mich noch nie angefragt. Gute Streitkultur ist wichtig. Ich hoffe, ich trage dazu bei.

8. Was empfinden Sie, wenn der Akzent auf Ihrem ungarischen Nachnamen nicht gesetzt wird?

Solange man mich nicht als „Todd“ anspricht, sondern mit langem O (wie der Tod), ist es mir egal.