Wie wird sich unser Leben verändern, Herr Wadsak?

Gletscherschwund

"Wenn das Eis immer weniger wird, wird es mit dem Wasser auch eng"

Wir spüren die Folgen des Klimawandels jetzt schon. Die Erde hat sich seit der Industrialisierung um ein gutes Grad erwärmt, und Österreich um zwei Grad. Für manche Menschen ist es schwer, sich das vorzustellen. Wenn es heute draußen zwei, drei Grad mehr hat, trifft uns das nicht. Beim Wetter macht es keinen großen Unterschied. Beim Klima reden wir aber von einer globalen Mitteltemperatur. Wenn sich die um ein paar Grad verändert, bedeutet das eine komplett veränderte Welt.

12.000 Jahre vor unserer Zeit ging eine Eiszeit auf unserer Erde zu Ende. Während dieser Eiszeit lagen weite Teile Europas unter dickstem Eis. Es war damals vier bis fünf 5 Grad kälter als heute. Das heißt, vier bis fünf Grad Unterschied bei der globalen Mitteltemperatur bedeuten ein komplett verändertes Bild unserer Erde. Das müssen wir verstehen.

© Greenpeace/Mitja Koba Der Rettenbachferner in Sölden wird seit Monaten bearbeitet, um eine Piste zu bauen. Greenpeace kritisiert diese "Zerstörung" des Gletschers

Derzeit stehen wir bei einem Grad globale Erwärmung, und wir spüren die Folgen des Klimawandels an allen Ecken und Enden. Das Jahr 2023 ist bisher ein wirklich unfassbares Wetterjahr gewesen. Wir haben das Jahr in Österreich mit knapp 20 Grad am ersten Jänner begonnen, wir haben in ganz Europa Temperaturen gesehen, die es so nie gab. Wir haben die Waldbrände auf Rhodos erlebt, wir haben wenige Wochen später Überschwemmungen in Griechenland erlebt. Zahlreiche Überschwemmungen und Hangrutschungen auch in Österreich. Das gab es alles in solch einem Ausmaß noch nie. Das sind Dinge, die neu und extrem sind, und die Menschen das Leben kosten. Die Ages rechnet auch heuer in Österreich mit bis zu 500 Hitzetoten.

» Wir haben 2023 in ganz Europa Temperaturen gesehen, die es so nie gab «

Ich war letztes Jahr im August auf dem Großglockner. Die Gletscher rinnen weg. Da ist bereits ein Kipppunkt überschritten. Wir können das Abschmelzen der Gletscher nicht mehr verhindern. Sie werden im Laufe dieses Jahrhunderts verschwinden. Jetzt kann man sagen, na ja, es sind ein paar Gletscher weg. Aber das Eis da oben ist ja nicht nur unser Trinkwasserreservoir, es trägt auch viel Wasserkraft in sich. Und dieses Eis hält auch die Berge zusammen. Wenn das Eis wegschmilzt, kommt nicht nur das ganze Wasser herunter, sondern wir erleben auch immer öfter Felsstürze. Das ist eine Entwicklung, die wir nicht mehr aufhalten können.

Wir haben zu wenig auf dem Radar, dass Trinkwasser ein sehr wertvolles, kostbares Gut ist. Derzeit sind wir sind in Österreich so privilegiert, dass wir den Wasserhahn aufdrehen und qualitativ hochwertiges Trinkwasser herauskommt. Wir spülen es sogar am Klo herunter. Das ist nicht selbstverständlich und das ist uns auch nicht für immer garantiert. Wenn das Eis immer weniger wird, wird es mit dem Wasser auf lange Sicht auch eng.