Name: Marcus Wadsak

Marcus Wadsak Geboren: 5. Oktober 1970 in Wien

5. Oktober 1970 in Wien Wohnort: Neusiedl am See, Burgenland

Neusiedl am See, Burgenland Ausbildung: Studium der Meteorologie an der Universität Wien (Abschluss 1997)

Studium der Meteorologie an der Universität Wien (Abschluss 1997) Beruf: Leiter der ORF-Wetterredaktion und Moderator des "ZiB"-Wetters

Leiter der ORF-Wetterredaktion und Moderator des "ZiB"-Wetters Familienstand: verlobt mit ATV-Moderatorin Sylvia Saringer

verlobt mit ATV-Moderatorin Sylvia Saringer Kinder: Jan, Ina (aus erster Ehe) und ein Bub (*2012)

Wetter? Marcus Wadsak ist da der erste Name, der sofort im Ohr klingelt. Der Wettermann des ORF ist wohl der bekantneste Meteorologe im Land. Er ist seit 1995 beim ORF, da hatte er noch nicht einmal sein Studium der Meteorologie abgeschlossen. Doch das tat der Karriere von Wadsak keinen Abbruch, im Gegenteil. Er durchlief von da an "so ziemlich alle Stationen, in denen eine Wetterpräsentation möglich war", so der Wetterman laut orf.at.