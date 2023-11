Wer mit Nachnamen Swarovski heißt, ist - zumindest in Österreich - sowieso bekannt. Victoria Swarovski ist jedoch mittlerweile auch als erfolgreiche Sängerin, Moderatorin und Unternehmerin eine Berühmtheit. Wie die Tochter der weltberühmten Kristall-Dynastie es schaffte, in der Unterhaltungsbranche - auch außerhalb Österreichs - Fuß zu fassen.

Am 16. August 1993 erblickte Victoria Swarovski als Tochter einer der bekanntesten und einflussreichsten Unternehmer-Familien Österreichs das Licht der Welt im Tiroler Innsbruck. Ihr Vater Paul Swarovski war bis 2011 einer der wichtigsten Manager des weltberühmten Schmuck-Unternehmens; ihre Mutter Alexandra arbeitet als Journalistin.

Allerdings wusste Victoria Swarovski - so schreibt sie es auf ihrer Website - schon früh, dass sie durch ihr Talent überzeugen möchte und sich nicht auf dem Erfolg des Familienunternehmens ausruhen will. So konzentrierte sie sich schon im jungen Alter auf das Singen, war als Kind in verschiedenen Chören tätig. Mit zwölf Jahren schicke sie ihr erstes Demo-Tape an ihr damals großes Idol Fergie, der Frontsängerin der Band "Black Eyed Peas". Der Versuch blieb erfolglos.

Einen ordentlichen Sprung bekam Swarovskis Musikkarriere erst, als sie per Zufall in einem Supermarkt auf den Komiker Mario Barth traf und gleich die Gelegenheit nutzte, ihm etwas vorzusingen. Barth lud sie daraufhin in seine Sendung "Willkommen bei Mario Barth" ein, wo Swarovski ihren ersten öffentlichen Auftritt hatte.

Mit 16 der erste Plattenvertrag

Kurz nach ihrem Fernsehdebüt ergatterte Victoria Swarovski - damals 16 Jahre alt - ihren ersten Plattenvertrag bei Sony Music. Bei dem Label brachte sie 2010 die Single "One in a Million" heraus, welche in Österreich auf Platz 45 der Charts und in Deutschland auf Platz 49 landete. In selbem Jahr sang sie den Titelsong "There's a Place for Us" zum Kinofilm "Die Chroniken von Narnia: Die Reise auf der Morgenröte". 2014 veröffentlichte mit dem deutschen Rapper Kay One den Song "Beautiful", der es ebenfalls in die Charts schaffte.

© imago/SKATA Ihre ersten Erfolge als Sängerin feierte sie unter dem Namen Victoria S.

Weil sie zunächst nicht aufgrund ihres Namens wiedererkannt werden wollte, trat Swarovski am Anfang ihrer Musikkarriere noch unter dem Pseudonym "Victoria S." auf.

Victoria Swarovski bei "Let's Dance"

Nach ihren Erfolgen als Sängerin entschloss sich Swarovski, sich auch als Tänzerin zu versuchen. Im Jahr 2016 nahm sie an der RTL-Show "Let's Dance", aus welcher sie zusammen mit ihrem Profi-Partner Erich Klann als Gewinnerin hervorging.

© imago/APress In der 9. Staffel von "Let's Dance" tanzte sich Victoria Swarovski mit Erich Klann zum Sieg.

Nach ihrem Sieg bei "Let's Dance" wurde Swarovski Jury-Mitglied der RTL-Show "Das Supertalent". Zwei Jahre später kehrte sie zu "Let's Dance" zurück - diesmal aber als Moderatorin. Sie trat die Nachfolge von Sylvie Meis an und führt seither gemeinsam mit Daniel Hartwig durch die Sendung. Im Jahr 2020 übernahm sie zudem - ebenfalls gemeinsam mit Daniel Hartwich - die Moderatorin der ihr bereits vertrauten Show "Das Supertalent".