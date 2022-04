Melissa Naschenweng: Die Volksmusik-Rockerin in Pink

Der großen Masse sind die Wolayerseern oder das Wolayerseer Echo wohl nicht bekannt. Bestimmt aber eines ihrer Mitglieder: Melissa Naschenweng durfte mit diesem Volksmusik-Trio aus dem Lesachtal, gegründet von Vater Andreas Müllmann, das erste Mal in ihrem Leben auf der Bühne stehen. Es waren die ersten Schritte zu einer Traumkarriere am Volksmusik-Himmel. Und auch wenn die Musikerin mit ihren eigenen Hits wie "Dein Herz verliert", "Traktorführerschein" oder "I steh auf Bergbauernbuam" mittlerweile deutlich mehr Fans anzieht und ihre Konzerte Hallen füllen, steht sie immer noch bei Gelegenheit mit dem Trio auf der Bühne.

Melissa Naschenweng, die gebürtige Villacherin, begann bereits im sechsten Lebensjahr auf der steirischen Harmonika zu üben und wurde dafür oft belächelt und verspottet, da man dieses Instrument in ihrem Heimatort Lesachtal oft als "Bubeninstrument" bezeichnet, wie sie in vielen Interviews erzählt. So begann sie zwei Jahre danach auch mit Querflöten-Unterricht, später folgte noch die Gitarre. Doch nichts konnte sie von ihrer Leidenschaft, der Musik mit ihrer geliebten Harmonika, abbringen - schon gar nicht ein Jus-Studium, das sie einst nach der Matura startete, aber aufgrund des musikalischen Erfolgs nie abschloss.

Die Harmonika ist Melissa Naschenwengs Instrument, das heute vor einer Heerschaft an Fans in Pink von der Bühne glitzern darf: "Wir hatten Höhen und Tiefen, sind gemeinsam durch Dick und Dünn gegangen und das hat uns so richtig zusammengeschweißt. Wahre 'Freunde' könnte man somit sagen", beschreibt Melissa Naschenweng ihre innige Beziehung zu ihrem Instrument gegenüber News.at.

Die ersten volksmusikalischen Karriereschritte Melissa Naschenwengs erfolgten im Jahr 2010 mit 20 Jahren, als sie ihren ersten Volksmusik-Grand-Prix gewann. Es folgte der Sieg beim Nachwuchswettbewerb des Musikantenstadls im Jahr 2012. Doch mitten im Aufstieg musste die Musikerin auch ihren ersten harten Rückschlag einstecken: Im Jahr 2014 erntete sie in der Puls4-Castingshow "Herz von Österreich" eine herbe Kritik der Jurorin Stefanie Werger. Doch statt aufzugeben, begann das Kämpferinnen-Herz in der jungen Sängerin erst richtig zu schlagen. "Sie hat mich damals wirklich so hart kritisiert, dass ich heimgefahren bin und gesagt hab’: 'Nein, jetzt hör’ ich auf, jetzt lass’ ich es.' Das war wirklich ein harter Schlag, aber das hat mich dann noch härter gemacht. Ich habe dann richtig angefangen zu kämpfen", erzählte sie im Jahr 2020 in einem Interview mit dem "Kurier".

"Ich will 'nen Bauern als Mann" für "Bauer sucht Frau"

Und der Kampf hat sich gelohnt, erneut ging es bergauf. Für große Popularität sorgte unter anderem, dass die Single "Ich will 'nen Bauern als Mann" 2018 der Titelsong der 15. Staffel der ATV-Produktion "Bauer sucht Frau" wurde. Zu diesem Zeitpunkt hatte die Sängerin mit dem Markenzeichen der pinken Lederhose bereits drei Alben veröffentlicht.

© imago images/Harald Deubert Melissa Naschenweng - die pinke Lederhose ist ihr Markenzeichen

Macht Melissa Naschenweng Volksmusik?

Fragt man das selbsternannte "Bergbauernmädl, das immer bodenständig bleiben wird", in welcher Musikrichtung sie sich selbst verortet, fallen die Begriffe Volkstümliche Musik, Schlager, Pop- und Rockmusik.

In welche Schublade es sich auch immer einordnen lassen mag, die Herzen der Fans fliegen Melissa Naschenweng unaufhörlich zu. Ihr Mix aus vielen Auftritten, "herzhaften" Texten sowie kontinuierliche Präsenz in den sozialen Medien wie Instagam macht sich bezahlt: 2021 wird Naschenweng mit drei Platin-Schallplatten für ihre beiden vergangenen Alben und für die Single "I steh auf Bergbauernbuam" ausgezeichnet.

© IMAGO/Future Image 2022: Melissa Naschenweng beim "SnowpenAir Festival" beim Grindelweld Terminal

Melissa Naschenweng: Ihre Zielgruppe

Und wer hört die Musik von Melissa Naschenweng? Nach ihrer eigenen Zielgruppe gefragt, antwortet die Sängerin News.at: "Ich spreche so viele Altersgruppen und unterschiedliche Personen an. Ich selbst wundere mich oft bei meinen Auftritten, wie buntgemischt mein Publikum ist. Von jung bis alt, von groß bis klein – alles ist vertreten", will sie sich auch diesbezüglich nicht einordnen lassen.

Ausgezeichnete Melissa Naschenweng

Auch musikalische Auszeichnungen konnte Melissa Naschenweng bereits für sich verbuchen. So erhielt sie etwa dreimal hintereinander einen Amadeus Award, auch 2022 wurde sie ausgezeichnet und dankte ihren Fans dafür, sie so zu nehmen wie sie sei, "mit Ecken und Kanten" und dass die Fans mit ihr "die Bodenständigkeit" feiern würden. Naschenweng setzte sich in der Kategorie Schlager/Volksmusik gegen große Namen wie Andreas Gabalier, Nik P., DJ Ötzi oder Semino Rossi durch.

Melissa Naschenweng abseits der Bühne

Das Attribut der Bodenständigkeit fällt also immer wieder. Ist sie das auch? Tatsächlich möchte Naschenweng auf langfristige Sicht gerne am Land leben, ein Leben in der Großstadt sei nichts für sie. "Ich bin naturverbunden, ein Familienmensch durch und durch – also wirklich der Gegenpol zum Wirbelwind auf der Bühne. Aber das brauche ich einfach als Ausgleich zum turbulenten Musikerleben. Durchatmen in der Natur, Zeit mit der Familie und mit Freunden verbringen und dankbar sein, für das, was ich erleben darf", sagte sie in einem Interview mit News.at.

© imago images/STAR-MEDIA Auf der Bühne gibt Melissa Naschenweng Vollgas. Privat mag sie es erner ruhiger.

Melissa Naschenweng und die Liebe

Und die Liebe? Auch nach ihrem Mr. Perfect gefragt, bleibt die Musikerin ihrer Rolle treu: Einen Traktorführerschein solle er haben - wie sie auch in ihrem Lied "Ich will nen Bauern als Mann" singt. "Ich bin sehr authentisch, wie auch meine Songs – alle aus dem Leben gegriffen, alle Texte sind echt und von mir geprägt", so Naschenweng. Ob sie derzeit vergeben ist, ist jedoch nicht bekannt. Das vor einiger Zeit von diversen Klatschblättern gestreute Gerücht, sie wäre mit Florian Silbereisen lliert, hat sich jedenfalls nie verifizieren lassen.

Rückhalt aus der Natur

Rückhalt, Ruhe und Kraft tankt Melissa Naschenweng vor allem bei ihrer Familie sowie in der Natur. "Im Winter fahre ich leidenschaftlich gerne Ski, das macht den Kopf frei und gibt mir Kraft. Im Sommer liebe ich es, reiten zu gehen oder mit meinem Hund einen Spaziergang zu machen", erzählt sie. Auch vor einem Auftritt tankt sie Energie beim Sport: "Ich laufe eine Runde und höre Musik dabei", verrät sie ihr Ritual.