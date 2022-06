Wasserstoff-Autos: Wie klimafreundlich sind Brennstoffzellen?

Inhaltsverzeichnis





Welche Herausforderungen gibt es bei der Erzeugung von Wasserstoff?

Für die Betreibung eines Wasserstoff-Autos - auch Brennstoffzellenfahrzeug (FCEV = Fuel Cell Electric Vehicle) genannt - wird Wasserstoff benötigt. Wasserstoff stellt für die österreichische Regierung einen wichtigen Beitrag zur Energiewende dar: Man will weg von fossilen Brennstoffen wie Gas und hin zu erneuerbaren Energieträgern wie Biogas oder grünem Wasserstoff.

Grüner Wasserstoff wird durch Ökostrom (aus beispielsweise Windkraftanlagen) in sogenannten Elektrolyse-Anlagen gewonnen. In diesen Anlagen wird durch Strom das Wasser in Wasserstoff und Sauerstoff zerlegt (Elektrolyse). Die Herausforderung bei der klimafreundlichen Produktion von Wasserstoff ist, dass eine Elektrolyse-Anlage enorme Mengen an Strom verbraucht. Das erfordert wiederum einen hohen Anteil an Ökostrom in Österreich.

Mangelt es an Ökostrom, wird Wasserstoff zumeist aus fossilen Brennstoffen gewonnen. Dieser Wasserstoff wird als grauer Wasserstoff bezeichnet, da bei dem Prozess 10 Tonnen CO2 entstehen, um 1 Tonne Wasserstoff zu erhalten. Die Folgen sind eine Verstärkung des Treibhauseffektes.

Wie funktioniert ein Wasserstoff-Auto?

Ein Wasserstoff-Auto wird mittels Brennstoffzelle angetrieben. Bei einer Brennstoffzelle wird ein Brennstoff (zum Beispiel Wasserstoff) kontinuierlich zugeführt und reagiert mit einem Oxidationsmittel (zum Beispiel Sauerstoff). Dadurch entstehen Strom, Wasser und Wärme. Bei einem Brennstoffzellenfahrzeug (FCEV) kommt eine Wasserstoff-Sauerstoff-Brennstoffzelle zum Einsatz. Eine Brennstoffzelle kann aber auch mit anderen Brennstoffen wie Butan, Erdgas oder Methanol funktionieren.

Eine Brennstoffzelle ähnelt vom Aufbau und der Funktionsweise her einer Batterie: Sie besteht aus zwei Elektroden, einer Anode (Pluspol) und einer Kathode (Minuspol). Dazwischen befindet sich ein Elektrolyt beziehungsweise eine Elektrolytmembran (beispielsweise eine Kunststoffmembran), die durchlässig für Ionen sind. Die Wasserstoffmoleküle geben ihre Elektronen an der Anode ab, die übrig gebliebenen Protonen wandern durch die Elektrolytmembran und reagieren mit den Sauerstoffatomen - die an der Kathode unter Elektronenaufnahme reduziert werden - zu Wasser (siehe Grafik unten) .

© Wikimedia/Christoph Lingg Funktionsprinzip einer Wasserstoff-Sauerstoff-Brennstoffzelle

Im Gegensatz zur Batterie ist die Brennstoffzelle kein Energiespeicher. Die erzeugte Spannung für eine Wasserstoff-Sauerstoff-Brennstoffzelle liegt in der Praxis bei einer Temperatur von 25 Grad Celsius bei rund 1 Volt.