Das beliebte Ausflugsziel Schüsserlbrunn liegt im steirischen Hochlantsch-Gebiet, besser gesagt an der „Lantschmauer“, am Fuße des höchsten Berges der Region, dem Hochlantsch. Ein Wallfahrtskirchlein, wie in den Fels gehauen, das man sich nicht entgehen lassen sollte. Nun rittert es auch um den Sieg bei "9 Plätze, 9 Schätze".

THEMEN:

Schaut man auf die Karte, liegt Schüsserlbrunn zwischen Teichalm, Breitenau und Pernegg an der Mur, östlich der Mur. Am Fuße des höchsten Berges dieser Region, des Grazer Berglandes, dem Hochlantsch (1720 Meter Seehöhe) liegt diese idyllische Wallfahrtskirche auf 1363 Meter Seehöhe. Erreichbar ist dieses Holzkirchlein nur zu Fuß.

© Pollhammer

Heilsame Wirkung bei Augenleiden

Um den Platz Schüsserlbrunn, dessen Name sich übrigens von der heilsamen Quelle her ableitet, die aus der Felswand entspringt und dort in kleinen Schüsserln aus Felsen gesammelt wird, ranken sich viele Sagen und Legenden. So soll das Wasser eine heilsame Wirkung vor allem bei Augenleiden haben und ein Blinder soll nach dem Wasser wieder gesehen haben. Zudem soll eine Kuh dort nach einem Absturz lebend gefunden worden sein. Aufgrund dieser „Wunder“ wurde die Holzkirche an ebendieser magischen wie schönen Stelle gebaut. Sie steht unter Denkmalschutz. Mehrmals im Jahr werden auch Gottesdienste in der Kapelle abgehalten, auch Pilgergruppen haben Schüsserlbrunn oft zum Wanderziel auserkoren.

© Heinz Toperczer

Wanderwege rund um Schüsserlbrunn

Wandern ist ohnehin Pflicht, um sich die Kirche anzusehen. So führen 198 Stufen führt der Wanderweg vom Gasthaus „Steirischer Jockl“ – wo eine atemberaubende Aussicht zu genießen ist - hinunter zum Wallfahrtsort. Erreichbar ist die Kirche aber auch über andere Wanderwege, die kürzeste Strecke dauert mindestens 1,5 Stunden.

Eine beliebte Wanderroute ist die Hochlantsch-Runde: Ein Rundweg führt über die Teichalm. Distanz: 15 km, zu überwinden sind ca. 550 Höhenmeter

Auch durch die schöne Bärenschützklamm kommt man nach Schüsserlbrunn. Gestartet wird entweder in der Breitenau oder von Mixnitz. Distanz: ca. 25km, 1.345 Höhenmeter. (Öffnungszeiten vom 1. Mai bis 31. Oktober, von 7.30 bis 16.00 Uhr, Erwachsene 3,50 Euro Eintritt)

© Heinz Toperczer

Anfahrt

Die Adresse:

Pfarramt Breitenau am Hochlantsch

St. Erhard 21

8614 Breitenau am Hochlantsch

Telefon: 0043 (0)676 / 87 42 62 50

Weitere Infos zu Schüsserlbrunn

Achtung: Schüsserlbrunn, sowie die Gasthäuser "Zum Guten Hirten" und "Steirischer Jockel" und die Bärenschützklamm sind vom 1. November bis 30. April gesperrt!

Der Plan: An diesen Tagen finden Gottesdienste in der Wallfahrtskirche Schüsserlbrunn statt.

Alle Infos unter almenland.at

Die weiteren Ausflugsziele von "9 Plätze, 9 Schätze":