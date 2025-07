GEWINNSPIEL: Jetzt Tickets für Spaß & Abenteuer im Familypark gewinnen!

In den Sommerferien sorgt der Familypark für zusätzliche Highlights: Filippo’s Sommerpartys bringen an vier Samstagen – am 19. & 26. Juli sowie am 2. & 9. August – Stimmung in den Park. Freuen Sie sich auf Live-Musik, Pop-up Acts und überraschende Unterhaltung für die ganze Familie.

Neu 2025: Das familienfreundliche Filippo’s Restaurant im mittelalterlichen Design lädt mit 260 Sitzplätzen und thematisch passender Küche zur wohlverdienten Pause ein.