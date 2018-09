Welcher ist der schönste Platz Österreichs? Das ermittelt am Nationalfeiertag bereits zum fünften Mal die ORF-Show „9 Plätze – 9 Schätze“. Vom Burgenland bis Tirol werden verborgene Orte und landschaftliche Raritäten präsentiert, die Zuschauer dürfen dann den Sieger küren. Und diese neun Orte stehen dieses Jahr im Finale.

Drei schöne, malerische oder interessante Orte standen pro Bundesland zur Auswahl, heute gab der ORF die neuen Finalisten für „9 Plätze – 9 Schätze“ bekannt. Und sie gehen am 26. Oktober ins Rennen um den Sieg als schönster Platz Österreichs:

Freilichtmuseum Ensemble Gerersdorf (Burgenland) Gamskogelhütte (Kärnten)

Höllental (Niederösterreich)

Schiederweiher (Oberösterreich)

Maria Kirchtal (Salzburg)

Schüsserlbrunn (Steiermark)

Hintersteiner See und Walleralm (Tirol)

Silbertal (Vorarlberg)

Am Himmel (Wien)

Finale am Nationalfeiertag

In der Finalshow am 26. Oktober werden die Moderatoren Armin Assinger und Barbara Karlich dann die Plätze präsentieren und der Sieger (aus Jurywertung und Telefon-Voting) wird gekürt. Am 28. Oktober werden übrigens auch die restlichen Landesfinalisten (die es heute nicht ins Rennen um den Sieg geschafft haben) in einer eigenen Sendung vorgestellt.

Sieger der letzten Jahre

© Corbis © Aichinger Thomas www.unterwasserfoto.at Der Grüne See in der Steiermark

Und das waren die schönsten Orte der letzten Jahre: 2014 siegte der Grüne See im steirischen Tragöß, 2015 der Formarinsee mit der Roten Wand in Vorarlberg, 2016 holte das Tiroler Kaisertal den Sieg und im letzten Jahr gewann der Vorarlberger Körbersee.

Die Jury

Die Jury dieses Jahr wird übrigens gestellt von jeweils einer/einem "Bundesland heute"-ModeratorIn und jeweils einem/einer Prominenten, die sind: