Das Verstummen, das Schließen der Augen, das Sich-tot-Stellen war ihre Rettung gewesen. Sonst hätte er sie totgeprügelt. Elisabeth König blickt mit ihren 77 Jahren auf die Schreckensmomente ihrer Ehe zurück, als ihr der Angetraute das Leben auslöschen wollte.

Sie ist eine der Figuren, die Marlene Streeruwitz für ihr Stück „Nachsagungen“ geschaffen hat. In verstörenden, virtuosen Monologen schildern Frauen, Ermordete, Überlebende und Hinterbliebene die Gewalt, die ihnen in den eigenen vier Wänden angetan worden ist. Laura Andreß und Stefan Schweigerts haben das Stück mit Gerti Drassl für das Kosmos Theater in Szene gesetzt. News erreichte Marlene Streeruwitz vor der Premiere.

ZUR PERSON Marlene Streeruwitz wurde am 28. Juni 1950 als Tochter des ÖVP-Bürgermeisters Viktor Wallner in Baden bei Wien geboren, studierte Slawistik und Kunstgeschichte. Den Namen Streeruwitz nahm sie von ihrem Ehemann an. 1996 veröffentlichte sie ihren ersten Roman „Verführungen“ über eine Alleinerzieherin, die für das Leben ihrer beiden Kinder aufkommt. Ihr Roman „Flammenwand“ (2019) war für den Deutschen Buchpreis nominiert. Ihr Roman „Tage im Mai“ über eine Mutter-Tochter-Beziehung erschien 2023 bei S. Fischer.

Frau Streeruwitz, wie kommt es, dass Sie Ihr Stück im Kosmos Theater, einer kleinen Off-Bühne, zur Uraufführung bringen und nicht am Burgtheater?

Das müssen Sie das Burgtheater fragen.

Emmy Werner hat Ihre Stücke am Volkstheater aufgeführt. In Deutschland sind Sie auch sehr präsent.

Das Berliner Ensemble, das deutsche Theater, die Münchner Kammerspiele haben meine Stücke aufgeführt, die Theater in Wien nicht. Wie erklären Sie sich das?

Ich kann die Frage auch nur stellen. Lassen Sie uns doch auf Ihr Stück kommen. Haben Sie da reale Fälle abgebildet?

Literatur ist die einzige Möglichkeit, eine Realität zu beschreiben, die immer auch noch anders vorstellbar bleibt. Würde ich True-Crime-Storys, also echte Fälle auf die Bühne bringen, dann ist das schon geschehen. Der Mord ist passiert, und es kann nichts mehr geändert werden. Wir brauchen aber einen Ausblick, in dem das alles nicht mehr vorkommt. Dafür ist die Literatur die beste Möglichkeit. Echte Fälle wären auch so etwas wie Ausbeutung. Die Psychoanalyse hält ihre Fälle geheim. Ich finde das richtig. Die Vorstellung, dass eine Person sich in dem, was ich schreibe, wiedererkennen könnte, wäre falsch für mich. Was ich viel wichtiger finde, ist, wie unendlich groß die Zerstörung ist. Ich kann dann tagelang nicht weiterschreiben, wenn ich darüber nachdenken muss, wie die Großmutter die Kinder des Mörders aufziehen soll.

Ihr Text legt nahe, dass diese Morde zu verhindern gewesen wären. Auf welche Weise?

Der Femizid wurde lange als ganz normal angesehen. Alle waren entsetzt, betrachteten es aber als normales Ergebnis des Geschlechterkampfs. So wurden die Taten an Frauen auch noch Teil der Abwertung der Frau insgesamt. Zuallererst geht es darum, die Fälle nicht einfach abzutun. Dafür ist ein Beispiel die Stelle, in der eine Familie zu Weihnachten noch Jahre nach dem Tod eines Kindes Geschenke unter den Baum legt. Das ist genau das, was wir tun müssten. Wir müssen für alle diese ermordeten Personen dauernd Geschenke unter den Baum legen, damit sie in gewisser Weise erhalten bleiben. Es muss daran gearbeitet werden, dass über dieses Trauern das Thema nicht mehr abgetan werden kann. Das ist ein unglaublich komplexes Thema. Ich habe jetzt einen anderen Text geschrieben. Da fiel mir wieder einmal auf, dass der Habsburger Thronfolger Rudolf zuerst die junge Frau abknallt und dann sich selbst. Das ist eine Erzählung von einem Femizid. Die ist in dieser komischen Monarchie-Nostalgie ohne Bedenken eingebaut. Die Leute staunen, rufen ah und oh, wenn sie diese in Mayerling hören und gehen dann essen. Niemand denkt daran, dass diese junge Frau als Staffage oder was auch immer herhalten musste. Es sind doch immer systemische und strukturelle Gründe, die zu solchen Morden führen. Das ist Politik, die sich im Leben niederschlägt und dann kostet es das Leben. Aber es ist eine schlimme Beschreibung einer Gesellschaft, in der die Verzweiflung so groß werden kann, dass sie sich in diesen schrecklichen Taten entlädt. Das ist eine schreckliche Diagnose, die für uns alle gilt.

NACHSAGUNGEN". Marlene Streeruwitz' verstörendes Stück über Femizide, Frauen, die das Schreckliche überlebt haben oder aus einer anderen Welt auf das Erlittene zurückblicken, und über Hinterbliebene.

Laura Andreß und Stefan Schweigert haben den Text mit der virtuosen Schauspielerin Gerti Drassl im Wiener Kosmos Theater eindrucksvoll in Szene gesetzt

Bis 1938 war Scheidung in Österreich nicht möglich, ist in Ihrem „Handbuch für die Liebe“ nachzulesen. Heute ist das anders. Woher dann die vielen Morde in Partnerschaften?

Zuerst einmal ist da die lange Geschichte. Die „schwarze Wolke“ über der Monarchie ist schon auch die unauflösliche Ehe, die von Rom aus den österreichischen Männern diktiert wird. Den Frauen natürlich auch. Aber der Mann geht dann in die Operette, und die ist Gebrauchsanweisung für das Doppelleben, das er führt, weil er von der katholischen Kirche gebunden ist. Das ist die Geschichte des Privaten. Ich könnte mir vorstellen, dass der Hass der österreichischen Männer auf Frauen auch aus dieser Zwangssituation kommt. Ich habe den Eindruck, dass solche Historien unendlich lange Linien sind, die in der Geschichte fortwirken und, dass Frauen als eine Art Zwangsschicksal angesehen werden. Alle leichtfertigen Stammtischwitze über die Ehe benutzen doch immer noch diese historische Situation. So wird die Abwertung der Frau weitergeführt. Gesagt wird, die Frauen sollten doch Spaß verstehen …

Sie schildern im Stück, dass Femizide in allen Schichten der Gesellschaft vorkommen. Wie die Geschichte eines Geigers, der seine Wut auf einen Dirigenten an seiner Frau auslässt und nicht an seiner Geige, weil das Instrument zu teuer ist.

Wir müssen den Wert der Frau neu definieren. Es muss juristische Selfcare geben, die Frauen darüber aufklärt und bestärkt, was ihnen zusteht. Eine Scheidungsanwältin hat mir erklärt, dass sie total frustriert ist, weil Frauen im letzten Augenblick oft alles dann doch dem Mann überlassen. Das ist immer wieder Selbstaufgabe. Natürlich ist der Kampf um die eigenen Rechte sehr schwierig. Aber wir leisten unseren Teil. Wir sollten auf unsere Rechte bestehen. Die Unterhaltungsindustrie allerdings etwa arbeitet konsequent dagegen. Sie suggeriert das Bild von der sich selbst aufopfernden Frau, die keine materiellen Ansprüche hat.

Haben Sie bei Ihren Recherchen herausgefunden, ob es jetzt tatsächlich mehr Frauenmorde gibt, oder wird lediglich mehr darüber gesprochen als noch vor Jahrzehnten?

Früher wurde das in die allgemeine Mordstatistik aufgenommen. Aber zum Beispiel der erweiterte Selbstmord wie der dieses Thronfolgers wird jetzt Mord und Selbstmord genannt. Es ist natürlich ein Fortschritt. Und es gibt die sehr verdienstvolle Gewaltprävention in Österreich, die aber natürlich auch von Einsparungen betroffen ist. Ich würde aber einmal fragen, wie viele Morde dadurch verhindert werden.

Gibt es eine ordentliche psychologische Betreuung für Kinder, die damit leben müssen, dass ihr Vater der Mörder ihrer Mutter ist?

Die gibt es sicher. Es sind aber wir alle, die als Gesellschaft den sicheren Raum für die Betroffenen schaffen müssen. Auch das müsste bewusster geschehen.

Haben Sie auch diesen Trend bemerkt, dass immer mehr Frauen glauben, ihr Glück in einer Ehe zu finden?

Das ist der dauernde Backlash, der sich in verschiedenen Schattenformen durch alle Ebenen zieht. Aber ich gebe zu, es ist schwierig, sich von der romantischen Liebe zu verabschieden.

In Ihrem „Handbuch für die Liebe“ schreiben Sie, dass die erste Liebe ein Grundrecht des Menschen sei. Im Stück schildern Sie, was passieren kann, wenn es diese Liebe nicht gibt. Dann werden aus Ungeliebten Mörder.

„Das Handbuch für die Liebe“ ist das Gegenstück meines „Handbuchs für den Krieg“. Das Grundrecht auf Liebe bedeutete, dass der Person von Anfang an das „Leben Wollen“ ermöglicht wird. Der Mord ist da das schreckliche Gegenteil im „Sterben Machen Wollen“ in der Vernichtung. Dass das überhaupt vorkommt, ist eine große Tragödie in unserer eigentlich friedlichen Gesellschaft. Deshalb setze ich diese erste Zeit der Liebe als Grundrecht ein und das hieße, dass alle Bereiche der Gesellschaft sich danach richten müssten, wie diese erste Zeit gelebt werden soll. Und das hieße zum Beispiel, Kindergärtnerinnen werden besser bezahlt als Universitätsprofessoren. Wir sind in Österreich in einer extrem schlechten Situation. Bei uns haben die Männer eine solche Angst, von einer Frau ausgebeutet zu werden. Da gibt es diesen sogenannten „Playboyparagraphen“, damit die Forderungen nach Alimenten nicht ins Unermessliche steigen. Dabei geht es doch um die nächste Generation, die es besser haben soll. Ich verstehe gar nicht, was der Sinn dieser Gesellschaft ist, wenn die Kinder nicht wichtig sind.