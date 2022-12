Inhaltsverzeichnis:

Allgemeines zur Scheidung

Die Ehescheidung, kurz Scheidung, bedeutet die Auflösung einer Ehe. Diese hat weitreichende (rechtliche) Konsequenzen für die Eheleute. Dies betrifft unter anderem die Aufteilung des Vermögens, die Obsorge für gemeinsame Kinder, etwaige Unterhaltszahlung sowie sozialversicherungs- und pensionsrechtliche Ansprüche. Informationen zu Beratungsstellen finden Sie hier.

Scheidungen in Österreich

Im Jahr 2021 wurden in Österreich 14.510 Ehen rechtskräftig geschieden (2,4 Prozent weniger als im Vorjahr und 11,1 Prozent weniger als 2019). Die Gesamtscheidungsrate ist (Stand 2021) mit 40,1 Prozent in Wien am höchsten, in Tirol mit 36,7 Prozent am niedrigsten. Im Mittel (Median) dauerten geschiedene Ehen 10,6 Jahre. Nur 1,2 Prozent der Scheidungen finden im Verlauf des ersten Ehejahres statt.

Abhängigkeit der Frauen

Frauen verdienen in Österreich durchschnittlich deutlich weniger als Männer, arbeiten öfter in Teilzeit und/oder im Haushalt und beziehen im Schnitt weniger Pension. Dadurch ergeben sich unter Umständen finanzielle Abhängigkeiten vom Ehemann bzw. im Falle einer Scheidung unsichere ökonomische Perspektiven. Frauen fällt es daher strukturell oft schwerer sich scheiden zu lassen.

Einvernehmliche Scheidung

Bei Scheidungen wird grundsätzlich zwischen einer einvernehmlichen Scheidung und einer streitigen Scheidung unterschieden. Die überwiegende Zahl der Scheidungen erfolgt einvernehmlich. Von den 14.510 Scheidungen im Jahr 2021 erfolgten 12.456 bzw. 85,8 Prozent einvernehmlich. Das mag auch pragmatische Gründe haben. Ein Rechtsstreit kostet Zeit, Geld und Nerven. Und eine im Gerichtssaal ausgetragene Auseinandersetzung bringt mitunter intime Details des Privatlebens an die Öffentlichkeit.

Scheidungsantrag

Ein Antrag auf eine einvernehmliche Scheidung kann gestellt werden, wenn die Ehe als „unheilbar zerrüttet“ angesehen wird und die Ehepartner:innen seit mindestens einem halben Jahr getrennt sind (was nicht ausschließt, dass sie noch in derselben Wohngemeinschaft leben). Ein Antrag kann am zuständigen Bezirksgericht schriftlich eingereicht oder mündlich zu Protokoll gegeben werden. Mitzubringen sind folgende Dokumente:

Heiratsurkunde

Staatsbürger:innenschaftsnachweis

amtlicher Lichtbildausweis

Meldebestätigung

ggf. Geburtsurkunden der Kinder

Urkunden für das unter Umständen zu verteilende Vermögen (zum Beispiel ein Grundbuchauszug oder ein Mietvertrag)

Teil dieses Scheidungsprozesses ist auch, dass beide Eheleute eine Scheidungsvereinbarung treffen (wiederum schriftlich oder in einem mündlichen Protokoll).

Über den Scheidungsantrag entscheidet das Gericht letztlich per Beschluss. Gegen diesen Beschluss kann binnen 14 Tagen das Rechtsmittel des Rekurses eingelegt werden. Erst nach Verstreichen der Frist ist die Ehescheidung rechtskräftig.

Konsequenzen

Auch eine einvernehmliche Scheidung hat weitreichende rechtliche Konsequenzen. Diese betreffen:

sozialversicherungs- und pensionsrechtliche Ansprüche

Ansprüche auf Unterhalt

Aufteilung des Vermögens, Schulden und Wohneigentum

Außerdem muss eine Scheidungsvereinbarung etwaige unterhaltsrechtliche Ansprüche, die Obsorge über die gemeinsamen Kinder und gegebenenfalls ein Besuchsrecht der gemeinsamen Kinder enthalten. Erst nach Eingang dieses Antrags setzt das Gericht einen Scheidungstermin fest.

Kinder

Bei einer einvernehmlichen Scheidung zwischen Eheleute mit minderjährigen Kindern müssen die Eltern außerdem überzeugend darlegen, dass die Bedürfnisse der Kinder nach der Scheidung entscheidend geregelt sind. Hierzu müssen die Parteien etwa nachweisen können, dass sie sich bei einer entsprechenden Einrichtung beraten lassen haben.

Kosten

Die Kosten einer Scheidungsklage betragen pauschal, unabhängig davon, ob es sich um eine einvernehmliche oder streitige Scheidung handelt, 312 Euro. Schließen die Parteien eines Verfahrens einen Vergleich fallen zusätzliche Gebühren von mindestens 312 Euro an. Werden die Parteien von Rechtsanwält:innen beraten, müssen diese Kosten von der jeweiligen Partei selbst getragen werden.