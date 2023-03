Lisa Eckhart eckt gerne an. Sie ist ungeniert, spricht unzensiert - und sie polarisiert. "Sie geht an die Grenzen des Sagbaren", "Sie ist vulgär", "Sie ist anmaßend und will auf Teufel komm raus anders sein", "Sie ist der Humor, der den Zeitgeist trifft" - all dies sind Aussagen oder Schlagzeilen über Lisa Eckhart. Kaum ein Charakter der österreichischen Kabarettszene spaltet die Gemüter und Meinungen wie sie. Sie ist eine schillernde Persönlichkeit, deren Eigenart und Stil zugleich als ikonisch gefeiert und als skandalös bezeichnet werden.

Lisa Eckharts Werdegang

Die Kabarettistin wird als Lisa Lasselsberger im steirischen Leoben geboren. Ihre ersten Jahre verbringt sie in der Obhut ihrer Großeltern in Leoben, bis sie mit sechs Jahren zu ihrer Mutter nach Graz zieht. Nach der Matura macht Eckhart den Schritt aus Österreich hinaus in die weite Welt, nach Paris. Dort studiert sie Slawistik und Germanistik. Es folgt ein kurzer Aufenthalt in London, wo sie in die Fußstapfen ihrer Mutter, einer Lehrerin, tritt und Französischunterricht gibt. Eckhart zieht weiter und erarbeitet sich in Berlin ihren Master-Titel.

© imago/HMB-Media Ihre Karriere startete Lisa Eckhart bei Poetry Slams, später ging es afu die Kabarett-Bühne

Bis hierhin scheint ihr Lebenslauf nahezu mühelos, doch der Berufseinstieg verlangt Lisa Eckhart Hartnäckigkeit, Ambition und Biss ab. Neben unzähligen Vorsprechen an diversen Schauspielschulen beginnt sie sich in Poetry Slams zu behaupten. Sie tritt nun als Lisa Eckhart auf. Es handelt sich dabei um keinen Künstlernamen, sondern den Nachnamen ihres Vaters, wie sie in einem Interview mit dem SRF erklärt. Sie erobert die österreichischen Bühnen und wird 2015 zur Staatsmeisterin gekürt. Im November desselben Jahres tritt sie mit ihrem ersten Kabarett-Soloprogramm, das den Titel "Als hätten Sie etwas Besseres zu tun" trägt, auf. Weitere Bekanntheit erlangt Lisa Eckhart schließlich durch Auftritte bei Dieter Nuhr im deutschen Fernsehen, oder bei "Was gibt es Neues" und weiteren Formaten in Österreich.

Lisa Eckharts Drang auf die Bühne

"Ich war nicht diese Jugendliche, die von Josef Hader geträumt hat und dann aufgewacht ist in nassen Laken morgens", stellte Eckhart einmal in einem Interview mit dem MDR klar. Kabarett sei ihr nämlich, im Gegenteil, mehr oder weniger egal - alleine die Bühne brauche sie. "Ich hatte wirklich keinen Bezug zu Kabarett oder zu einer bestimmten Kunstform, es hat sich so ergeben. Ich wusste nur: Ich brauche das Publikum - wo auch immer ich das dann finde", so Eckhart. Das Ergebnis gibt ihr recht: Sie räumt zahlreiche deutsche wie österreichische Kabarettpreise, darunter etwa den Prix Pantheon, ab.

© IMAGO/Future Image Lisa Eckhart liebt die Bühne, auch ihr Outfit ist ihr dabei wichtig.

Soloprogramme sorgen Empörung

Die Inhalte ihrer Soloprogramme folgen dem Motto "Anything goes!". Sie lassen nicht nur aufhorchen, sondern hallen wie schrille Schreie und spalten die Kritiken. Lisa Eckhart verhöhnt den Durchschnittsmenschen und verwendet schwarzen Humor, nicht um Grenzen zu ziehen, sondern um durch Empörung Lawinen loszutreten. Sie wirkt dekadent, erhaben und zeichnet sich durch ihre Egozentrik aus: Eine zarte Gestalt mit platinblondem, kurzem Haar, langen Beinen, Wimpernaufschlag und knallroten Nägeln, die komplexe Satzgefüge aneinanderreiht und mit größter Vorliebe provoziert. Selbst hält Eckhart auf der Bühne gerne wenig bescheiden fest: "Ich bin keine Künstlerin, ich bin Kunst."

Als "Hohepriesterin des Lasters" bedauert Eckhart in ihrem zweiten Kabarettprogramm, dass "Polyamorie die Unzucht versaut", "Facebook die Eitelkeit beschämt" und "Halbfettprodukte den Spaß am Sündigen dezimieren". Die Vorstellung trägt den Titel "Die Vorteile des Lasters" und ist eine Art Plädoyer für die Neuerfindung der Sünde. Lisa Eckhart erklärt in ihrem Programm: "Laster sind kleine narzisstische Freuden, die wir haben sollten, die niemandem nützen. Das ist jede Form der Ausschreitung, zum Beispiel Eitelkeit."

Beim Kabarett-Programm "Die Nymphe und der finstere Förster" handelt es sich laut eigener Website um ein "verwegenes Bühnenstück das schlecht ist und niemand versteht". "BOUM - Das Kabarett zum Buch" ist eben das: das Kabarett zum Buch, inklusive Erweiterungen und Anekdoten aus Lisa Eckharts Zeit in Paris.