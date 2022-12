Elias Hirschl: Autor, Poetry-Slammer und Musiker

Darüber hinaus performt er mit dem Rapper Christopher Hütmannsberger im Duo "Ein Gespenst". 2021 veröffentlichte das Duo die erste EP "Ich tanze nur aus Höflichkeit". 2022 erschien das erste Album "Bei Tageslicht". Produziert werden die Songs von "Ein Gespenst" beim Indie-Label strizzi.co.

In seinen Werken spricht Hirschl auch politische Themen an. So handelt der satirische Roman "Salonfähig" von einem neokonservativen Politiker. Dieser Protagonist eifert einer Figur nach, die als Anspielung auf Sebastian Kurz gesehen werden kann. Die politische Satire "Salonfähig" erschien bereits vor dem Bekanntwerden der ÖVP-Chats. Gerade als der reale Korruptionsverdacht öffentlich diskutiert wurde, war Hirschls Roman über Politikrhetorik und Klischeebilder der Neokonservativen ein tagesaktuelles Buch. In einem Interview mit dem Standard erklärte Hirschl im Oktober 2021, er sie überrascht, dass seine Fiktion von der tagespolitischen Realität überholt wurde.

So lebt der Autor und Musiker

Aktuell wohnt Hirschl in Wien und zeigt sich in einem Porträtvideo für den ORF in einer typischen Wiener Altbauwohnung. Allerdings erfüllt er nicht das Klischee des Schriftstellers, der isoliert in seinen vier Wänden schreibt. Er wird als kommunikativ und vielseitig interessiert beschrieben und verbringt viel Zeit in seinem Stammlokal. Die langen Reisen, die Poetry-Slams und Lesungen mit sich bringen, stören ihn nicht. Denn er zieht den direkten Kontakt zum Publikum der langwierigen Kommunikation bei Verlagen vor. Der Schriftsteller hat auch einen Lieblings-Autor: den US-amerikanischen Autor David Foster Wallace.

© APA/Florian Wieser Elias Hirschl

Projekte für die Zukunft

In Hirschls bisheriger Karriere gab es bereits große Erfolge in Spoken-Word-Performances, literarischen Wettbewerben sowie dramatischen und musikalischen Produktionen. Aus diesem Grund werden seine Werke – egal ob geschrieben oder gesprochen – wohl auch in Zukunft das Feld der österreichischen Literatur prägen. Mit dem Buch "Salonfähig" (2021) hat Hirschl schon einmal die Rhetorik und Korruption in der Tagespolitik auf fiktionaler Ebene vorweggenommen. In einem Interview mit dem Standard meint Hirschl, dass Sebastian Kurz wieder in die österreichische Politik zurückkehren wird. Es bleibt abzuwarten, ob der Autor auch diesmal recht behält. Fest steht hingegen, dass Hirschl an einer Theaterproduktion beteiligt ist, die 2023 auf die Bühne kommt. Unter dem Titel "Die große Pension Europa-Show. Eine Trilogie des Scheiterns" werden aktuelle Themen wie Zugehörigkeit und (Un-)Korrektheit diskutiert. Umgesetzt wird das Stück vom aktionstheater ensemble und dem Werk X.

Werke von Elias Hirschl

Bücher:

2015: Der einzige Dorfbewohner mit Telefonanschluss, Milena Verlag, Wien

2016: Meine Freunde haben Adolf Hitler getötet und alles, was sie mir mitgebracht haben, ist dieses lausige T-Shirt, Milena Verlag, Wien

2017: Hundert schwarze Nähmaschinen, Jung und Jung, Salzburg

2018: Glückliche Schweine im freien Fall, Lektora-Verlag, Paderborn

2021: Salonfähig, Paul Zsolnay Verlag, Wien

Hörbuch:

2021: Salonfähig, Lübbe Audio, Köln

Anthologie-Beiträge (Auswahl):

2016: Hopp auf, in Geblitzdingst: Slam-Poetry über Demenz, Hg. Lars Ruppel, Satyr Verlag

2019: Ins Leere, in Kinder der Poesie: Österreichische AutorInnen in Schwarzweiß, Hg. Barbara Rieger, Kremayr & Scheriau

2020: Hin und weg, in Sagen reloaded, Hg. Thomas Ballhausen & Sophie Reyer, Czernin Verlag

2020: Definiere diesen Satz!, in Poesie.exe, Hg. Fabian Navarro, Satyr Verlag

Theaterstücke (Auswahl):

2017: Swing – Dance to the right

2018: Die wunderbare Zerstörung des Mannes

2022: Die große Show

Songs und Alben (Auswahl):