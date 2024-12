Thomas Stipsits: Einer, der alles richtig macht

Wie unelegant das ist, zum Beginn eines Gesprächsporträts derart mit Zahlen um sich zu werfen! Aber der Kontrast ist zu reizvoll: der verschmitzte, stets freundliche Vieleskönner als nationale Großmacht. Was macht er in seinem 41. Jahr richtiger als andere? Ist es die Authentizität? Die Offenheit, mit der er vor zwei Jahren seinen Burn-out und dann die Scheidung von der Kollegin Katharina Straßer offenlegte? Wie kann das überhaupt sein, dass eine Krimireihe um drei kauzige alte Damen aus dem weltentlegenen Dorf Stinatz die junge Zielgruppe in Scharen an den Fernseher verpflichtet, dieses Retro-Gerät für die Zielgruppe Zentralfriedhof?



„Es ist immer schwer, den eigenen Erfolg zu erklären, aber ich glaube, das mit der Authentizität trifft zu“, sagt der Gefeierte. „Vielleicht auch die Menschlichkeit, weil viele meiner Figuren ja aus der Realität stammen. Das hat so einen Retro-Touch, der vielen Menschen anscheinend gefällt.“



Dergleichen könne man heute doch niemandem mehr zumuten, gaben Besserwisser vor den Stinatz-Krimis und vor dem warmherzigen Griechenland-Film zu bedenken: So ein Griechenland gebe es ja überhaupt nicht mehr! „Dagegen habe ich mich vehement gewehrt, weil ich seit 20 Jahren in Griechenland die zweite Heimat habe und weiß, wie der Blick von außen trügt.“