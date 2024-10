Alfred Dorfer: "Ich erkenne bei den Linken keine Selbstkritik"

Damals schickte uns die EU die drei Weisen und verhängte Sanktionen ...

Niemand hätte sich damals getraut, nach Italien drei Weise zu schicken. Wenn das Thema Sicherheit in den Vordergrund rückt, Migration, Kriminalität, die Kriege in der Ukraine und den in Nahost, dann haben die Rechten im Volksgefühl immer die besseren Karten.

Die Frage ist, ob die Linken nicht dieses Volksgefühl durch ein Generalversagen mächtig unterstützt haben.

Das ist das andere Kapitel. Ich erkenne bei den Linken keine Selbstkritik. Wenn man sich das Personal anschaut, hat man eher das Gefühl, da ist eine Naturkatastrophe namens FPÖ über uns hereingebrochen. So wie alle überrascht waren, dass das Klima sich verändert, als das Hochwasser kam. Niemals habe ich gehört, dass der sogenannte Rechtsruck in Wirklichkeit ein linkes, hausgemachtes Phänomen ist. Frau Lemke von den deutschen Grünen hat jetzt den sensationellen Satz gesagt: „Wir haben offenbar nicht verstanden, was die Leute da draußen bewegt.“ Offenbar sind die Grünen in Deutschland eine Bunkerpartei, die überrascht ist, dass es da draußen Menschen gibt, die anders denken. Auf der Mobilisierungsebene haben die Blauen seit längerer Zeit eine zeitgemäße Schiene. Da kann einer sagen, ich gehe nicht zu einem Interview zu Puls4, weil ich habe mein eigenes TV und ich bespiele die sozialen Medien, mit denen ich dann natürlich auch die Jungen abholen kann. Bemerkenswert war, dass viele Frauen und viele Junge zum ersten Mal die Blauen gewählt haben. Die Frauen haben den Kickl aber sicher nicht gewählt, weil er so sexy ist. Und die Jungen nicht, weil sie lauter alte Nazis sind.