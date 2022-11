"Sie sind arm an Leben, wir machen Sie noch ärmer!"

Von einem Augenblick auf den anderen ist die Homepage www.elfriedejelinek.com, ein pulsierendes, irritierendes, ständig wachsendes Stück Weltliteratur, in der Bewegung erstarrt. Ein finaler Dank an ihren Konstrukteur, Betreiber und Inspirator wird noch zu entrichten sein. Dann bleibt die Seite, die für Leser, Forscher und Kritiker ein Quell authentischer Information, Diskussion und Animation war, als abgeschlossenes Kapitel Literaturgeschichte im Netz stehen. Die beinahe letzten Adressaten waren der im Namen Allahs fast zu Tode gebrachte Salman Rushdie und die mit Propagandalügen niederkartätschte russische Bevölkerung. Und der letzte wird der Musiker und Informatiker Gottfried Hüngsberg sein, Elfriede Jelineks Ehemann seit 1974, der am 2. September den Sekundentod gestorben ist.

Und was für ein Projekt man da gemeinsam auf die Welt gebracht hat! Seit dem Nobelpreis vor 18 Jahren hat Elfriede Jelinek einzig ihre Theatertexte in gedruckter Form veröffentlicht. Das Verbleibende den Rest zu nennen, wäre kühn. Denn digital und gebührenfrei zur allgemeinen Verfügung gestellt wurde unter anderem der Roman "Neid".

Halbes Leben in Abwicklung

Jetzt steht elfriedejelinek.com für das halbe Leben, das sich gerade in Auflösung und Abwicklung befindet. Wie die griechische Göttin Persephone, die ein halbes Jahr im Lichtland des Olymp und die andere Hälfte in der Finsternis des Totenreichs zubrachte, hatte sie ihr Leben geteilt: zwischen der schöpferischen Einsamkeit des Elternhauses an der Hütteldorfer Peripherie und der ehelichen Wohnung in München, die jetzt aufgegeben wird. Aber ob München der Olymp oder der Hades war, und was es in dieser Hinsicht mit Österreich auf sich hat: Das konnte noch niemand ergründen. Beide waren vermutlich beides, aber mit Akzent auf dem Hades.

Das Schicksal hatte für Elfriede Jelinek zeitlebens Pointen von souveräner Bösartigkeit verfügbar. Jetzt übertrifft es sich wieder selbst: Just in dem Augenblick, in dem sich die Lebensumstände ins Unausdenkbare verändert haben, steht die zur Unsichtbarkeit Entschlossene, die kaum das Haus verlassen will, wieder im Zentrum der Aufmerksamkeit. Die Regisseurin Claudia Müller hat - unter den Augen der Nobelpreisträgerin, aber ohne deren unmittelbare Mitwirkung - aus Archivmaterial die großartige Dokumentation "Elfriede Jelinek - die Sprache von der Leine lassen" gefertigt. Sie wurde zum Ereignis der eben abgeschlossenen Viennale.

Bilanz des Lebens

Und die Tatsache, dass Elfriede Jelineks Texte den Unterschied zwischen Dramatik und Prosa aufgehoben haben, ermächtigt den Rowohlt-Verlag, ein ganz und gar außergewöhnliches, von Grund auf provozierendes Buch auf den Markt zu befördern: "Angabe der Person" ist nichts Geringeres als eine Lebensbilanz. Dennoch wird der Text in seiner hoch rhythmischen und musikalischen Vielstimmigkeit schon am 22.Dezember in der Regie des Freundes Jossi Wieler am Deutschen Theater in Berlin uraufgeführt.