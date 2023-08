Lena Schilling wurde im Jahr 2001 in Wien-Meidling geboren. Sie ist Mitbegründerin des Jugendrats, dessen Wurzeln in der "Fridays for Future"-Bewegung liegen. Inzwischen hat sie Bagger besetzt, den Opernball gecrasht, ist in zahlreichen Talkshows aufgetreten, und hat außerdem ein Buch geschrieben.

» Meine Katzen zwingen mich immer wieder, nach Hause zu fahren «

Ganz schön viel los. Kommt sie da auch mal zur Ruhe? Lena Schilling hat zwei Katzen. "Und die zwingen mich immer wieder, zwischen den ganzen politischen Sachen nach Hause zu fahren. Und das ist sehr gut", sagt sie im Gespräch mit News.at.

Zuhause. Wo ist das für Lena Schilling?

Im Wiener Arbeiter:innenbezirk Meidling, über den sie sagt: "Es gibt wenig andere Bezirke, in denen ich lieber wohnen würde. Hier bin ich die normale Lena. Ich kann mit Jogginghose und verkatert rausgehen, und es ist allen egal. Hier bin ich in den Kindergarten und zur Schule gegangen. Hier ist mein Kinderzimmer, mein Lieblingslokal, der Copyshop mit sehr lieben afghanischen Menschen, die alles für mich machen. Sie sind großartig. Es ist ein Arbeiterbezirk. Es gibt für mich nichts schöneres, als am Bahnhof Meidling anzukommen. Auf Meidling muss man einfach stolz sein." Im Alter von 17 Jahren ist sie für kurze Zeit von hier weg. Mit 21 kam sie wieder, und blieb.

» Ich bin sehr freiheitsliebend «

Ausgezogen mit 17? Das spricht für einen großen Unabhängigkeitsgeist. Lena Schilling war zwölf Jahre alt, als ihre Eltern sich trennten. Sie lebte dann bei ihrer Mutter. "Das war sehr gleichberechtigt", sagt sie. "Allerdings musste ich früh Verantwortung für mein Leben übernehmen." Also ging sie mit 16 das erste mal arbeiten. Auf eigenen Beinen stehen zu können, war ihr also schon früh wichtig: "Ich bin sehr freiheitsliebend", so Schilling.

Woher kommt Lena Schillings Freiheitsliebe?

Vielleicht vom Fußballplatz. Lena Schilling ist drei Jahre alt, da nimmt ihr Papa sie das erste mal zu einem Fußballspiel mit ins Stadion. Der Vater ist da noch Student, "meine Eltern haben mich jung bekommen", erinnert sie sich. Mittlerweile ist er manchmal schon spießig verrät sie: "Mein Vater sammelt West Ham Gartenzwerge". Jedenfalls ist es jener Zeit zu verdanken, dass Lena Schilling heute eine bekennende Austrianerin ist. Das erste Spiel sah sie gegen Salzburg. Acht Jahre ging es regelmäßig ins Stadion. Heute herrscht fußballtechnisch leider Durststrecke. Der politische Alltag fordert seinen Tribut. "Ich war viel zu lange nicht mehr im Stadion. Aber die Austria ist mein Geburtsrecht", so Schilling.

© Elke Mayr Schon als Kind war Lena Schilling regelmäßig am Fußballplatz. Ihr Herz schlägt violett.

Was ist Lena Schillings Brotberuf?

Lena Schilling gibt Tanzunterricht. Im Interview sagt sie: "Ich habe schon immer gerne getanzt, war im Alter von 14 bis 15 auch auf Meisterschaften. Mein Lebenstraum war immer, zu den Dancing Stars zu gehen, natürlich ironisch. Jetzt bin ich sehr dankbar für diese Möglichkeit, denn der Polit-Alltag lässt eigentlich keinen Raum für Sport". Seit Anfang Juni ist sie außerdem Krone-Kolumnistin.

Eine Klimaschützerin bei der Krone, wie das?

Tatsächlich hat die Krone im Lauf ihrer Geschichte immer wieder populistisches Gespür bewiesen. Etwa als sie den Bau des Atomkraftwerks Zwentendorf ablehnte, oder indem sie sich hinter die Besetzer:innen in der Hainburger Au stellte. Der Krone sagte Lena Schilling über ihre neue Kolumne: "Nur wenn wir miteinander reden und einander wieder zuhören, können wir gemeinsam unsere Gesellschaft gestalten."

» Politik ist kein Spiel, sondern entscheidet darüber, ob und wie wir leben können «

Schillings neue Kolumne trägt den Titel "Streitbar". In der ersten Ausgabe ging es gegen die SPÖ, und deren Blockade von Klimaschutzgesetzen im Nationalrat. Lena Schillings Analyse: "Damit passiert wieder einmal, was uns überhaupt so tief in die Klimakrise hineingeritten hat: Schnapsen um Wählerstimmen. Das Thema Teuerung soll das Thema Klimakrise stechen. Aber Politik ist kein Spiel, sondern entscheidet darüber, ob und wie wir leben können." Und sie stellt gleich eine ihrer wichtigsten politischen Positionierungen zur Diskussion: "Die Klimakrise trifft die Menschen mit dem geringsten Einkommen am meisten. Also die, die auch am wenigsten zu der Krise beigetragen haben. Die reichsten zehn Prozent in Österreich stoßen fast die Hälfte der Teibhausgasemissionen aus."

Klassenkämpferischer Aktivismus

Spiegeln diese klassenkämpferischen Töne auch den Aktivismus von Lena Schilling wieder? Der von Lena Schilling gegründete Jugendrat ist eine "goscherte" Truppe, wie Lena Schilling sagt. Das Selbstverständnis ist klar antikapitalistisch. "Eine gerechte und soziale Welt kann nicht in einem kapitalistischen System erreicht werden", heißt es in der Selbstdarstellung. "Daher brauchen wir einen Systemwechsel." An anderer Stelle ist zu lesen: "Nur in einer Gesellschaft, in der es keine Unterdrückung gibt und die Chancengleichheit für alle herrscht, kann die Klimakrise erfolgreich überwunden werden. Denn Umwelt- und soziale Problematiken hängen immer zusammen und müssen im Gesamten betrachtet und gelöst werden."