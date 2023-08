Anja Windl will keine "Klima-Shakira" sein

Steckbrief Anja Windl

Name: Anja Windl

Anja Windl Geboren: 1997 in Niederbayern

1997 in Niederbayern Ausbildung: Matura

Matura Beruf: Studentin (Psychologie in Klagenfurt)

Studentin (Psychologie in Klagenfurt) Familienstand: ledig

ledig Kinder: keine

Rund zwanzig Mal schon hat sich Anja Windl auf der Straße festgeklebt, in Wien, in Graz oder in Innsbruck. "Wie oft genau, das weiß ich gar nicht mehr", sagt die Klimaaktivistin im Gespräch mit News.at. Anja Windl ist Aktivistin der Gruppe "Letzte Generation" und steht deswegen im Fokus der Polizei.