Steckbrief Martha Krumpeck

Martha Krumpeck Geboren am: 14. September 1991 in einem Dorf nahe Eisenstadt

BA Molekularbiologie, Medizin fast fertig aber keine Zeit Beruf: Freiberufliche Klimakommunikatorin und Organisatorin

ledig Kinder: keine und momentan keine Aussichten, Kinder haben zu wollen

Martha Krumpeck - Der Weg einer politischen Kämpferin

Martha Krumpeck ist wütend. Die Menschheit sei "anscheinend zu blöd, um auf dieser Erde zu überleben." Wir rasen sehenden Auges in den globalen Klimakollaps, erklärt sie gegenüber News.at. Sie ist wütend, weil "die da oben absolut keine Ahnung haben", weil sich die "Superreichen die politische Macht unter den Nagel reißen". Martha Krumpeck verkörpert eine gewisse Gravitas. Sie hat etwas zu sagen und tut das leidenschaftlich. Aber das war nicht immer so. Der Weg einer politischen Kämpferin.

© Elke Mayr Martha Krumpeck beim Fotoshooting mit News.at

Am Anfang war (fast) alles ganz normal

Martha Krumpeck wächst in einem Dorf in der Nähe von Eisenstadt auf. Ihre Eltern haben sich in der Landwirtschaft versucht und waren erfolgreich. Sie haben nicht aufgehört, an ihren Zielen festzuhalten, waren unnachgiebig. Eine Qualität, die sie auch an ihre Tochter weitergegeben haben. "Sie haben mir vermittelt, dass sich harte Arbeit an etwas lohnt."

» Ich habe gesehen, dass die Welt den Bach runtergeht «

Martha Krumpeck ist ein ungewöhnliches Kind. Sie liest Bücher, die eigentlich für deutlich ältere Kinder gedacht sind, sucht schon früh die intellektuelle Herausforderung. Mit Politik hat sie anfangs wenig zu tun. Das ändert sich, als sie zum ersten Mal bemerkt, dass etwas in unseren Gesellschaften fundamental im Argen ist. "Ich habe gesehen, dass die Welt den Bach runtergeht."

Martha Krumpecks politisches Erwachen

Politisch aktiv wird Martha Krumpeck zunächst im Rahmen der LGBTQ-Bewegung, der sie sich als Transmensch auch persönlich zugehörig fühlt. Klimaschutz ist noch kein Thema. Dann kommt Greta Thunberg und Fridays for Future. Krumpeck fängt an, sich mit der wissenschaftlichen Faktenlage der Klimakrise tiefer auseinanderzusetzen. "Dass das ein Problem war, ist uns ja allen in der Schule vermittelt worden, aber das Ausmaß des Problems hat mir niemand gesagt", ärgert sie sich heute.