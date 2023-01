Inhaltsverzeichnis:

Ein Kaminofen, bei uns auch gerne Schwedenofen genannt, ist ein Ofen für fossile oder biogene Brennstoffe, der vor oder neben dem Rauchfang steht. Er verfügt – im Unterschied zum offenen Kamin – über eine geschlossene Brennkammer und ist meist freistehend, also nicht eingebaut. Das Sichtfenster besteht aus transparenter Glaskeramik, die bis etwa 700°C hitzebeständig ist und den Blick auf das offene Feuer erlaubt. Der Ofen besteht meist aus Gusseisen oder Stahlblech. Es gibt aber auch Öfen aus Speckstein, sogenannte Specksteinöfen. Der Baustoff ist ein spezielles Gestein, das sich einfach verarbeiten lässt. Durch seine beachtliche Dichte ist Speckstein ein perfekter Wärmespeicher und sorgt für eine lang anhaltende und effiziente Wärmeversorgung. Ein Kachelofen ist im Gegensatz zum Kaminofen fest mit dem Gebäude verbunden. Das Grundgerüst wird zumeist von einem Hafner gesetzt, der Ofen verfügt über eine Brennkammer und mehrere Heizzüge und die typische Verkleidung mit Kacheln, die die, in den Heizzügen gespeicherte Wärme, nach und nach abgeben.

Wie funktioniert der Kaminofen?

Um den Kaminofen in Gang zu bringen, wird meist trockenes, unbehandeltes Brennholz im Ofen entzündet. Dazu ist eine gewisse Luftzufuhr notwendig, die der Raumluft entzogen wird. Die sogenannte Primärluft gelangt an der Aschelade vorbei von unten in den Brennraum. Die Sekundärluft wird an der Aschelade vorbei durch Luftkanäle angesaugt, die nahe der Glasscheibe enden – dies sorgt für eine Hinterlüftung der Scheibe und verhindert das Beschlagen und Eintrüben des Sichtfensters. Die Tertiärluft fördert die Nachverbrennung der aus dem Holz ausgetretenen Gase. Je besser diese verbrennen, umso weniger Rauchgasbestandteile werden ausgestoßen. Die Wärmeenergie wird teils in Form von Strahlung an den Raum und teils per Wärmeleitung an die Raumluft abgegeben, wo sie dann durch Konvektion verteilt wird.

Welche Kaminofen-Arten gibt es?

Zunächst unterschiedet man Kaminöfen mit und ohne Ummantelung. Öfen ohne Ummantelung geben die Wärme direkt an die Umgebung ab. Öfen mit Ummantelung verfügen zusätzlich über eine Verkleidung aus wärmespeicherndem Material, eben zum Beispiel Speckstein, andere Natursteine oder auch Kacheln. Ummantelungen haben den Vorteil, dass sie einen Teil der Wärme zwischenspeichern und auch dann noch Wärme abgeben, wenn das Feuer bereits erloschen ist. Es liegt auf der Hand, dass diese Öfen effizienter sind.

Eine weitere Unterscheidung liegt im verwendeten Brennstoff. Kaminöfen können mit Scheitholz betrieben werden, aber auch zum Beispiel mit Holzpellets. Pellet-Kaminöfen verfügen über einen kleinen, integrierten Pellet-Tank, der das Nachlegen automatisch erledigt. Somit sind auch längere Abwesenheitszeiten kein Problem, wenn der Tank gefüllt ist.

Der wasserführende Kaminofen wird direkt in den Heizkreislauf des Gebäudes miteinbezogen und unterstützt somit aktiv die Heizungsanlage – und spart Energiekosten. In der Regel wird das erwärmte Wasser in einen Heißwasserspeicher geleitet und steht somit auch noch zur Verfügung, wenn der Ofen nicht mehr brennt.

Kaminöfen mit Kochfeld

Mit wasserführenden Kaminöfen kann auch gekocht werden, diese verfügen dann über eine Kochplatte an der Oberseite. Es gibt sogar Kaminöfen mit einem Backrohr.

Preis und Kauf: Das gilt es zu beachten

Bestimmend für den Preis eines Kaminofens sind Bauart, Ausstattung und Leistung. Man sollte sich im Vorfeld daher gut überlegen wie der Ofen aussehen soll und wieviel Wärme man damit erzeugen möchte. Einfache Kaminöfen ab 6 kW sind schon um wenige hundert Euro in jedem Baumarkt erhältlich. Nach oben gibt es kaum Grenzen, je nach optischem Anspruch und verwendeter Technik.

Die für den Anschluss notwendigen Ofenrohre kosten rund EUR 50,- pro Meter, bei manchen Bodenbelägen ist auch eine feuerfeste Bodenplatte vorgeschrieben, die je nach Ausführung rund EUR 100,- kostet.

In Österreich ist es Pflicht, die Änderung oder Neuinstallation für eine Heizung – somit auch für einen Kaminofen – schriftlich der Baubehörde bekanntzugeben. Ebenfalls verpflichtend ist die Abnahme durch Rauchfangkehrer oder Heizungstechniker. Dies kostet je nach Region zwischen EUR 50,- und 150,-.

Sehr wichtig bei der Kaufentscheidung ist die Dimensionierung des Kaminofens. Dabei geht es konkret um die Frage, wie viel Wärme der Kaminofen erzeugen soll oder darf, damit es dann nicht zu Enttäuschungen aufgrund von zu wenig oder auch zu viel Wärme kommt. Die Nennwärmeleistung des Kamins wird in kW (KiloWatt) gemessen. Der Wärmebedarf wird in erster Linie davon beeinflusst, wie groß der zu beheizende Raum ist, aber auch davon, wie er isoliert ist, wie viele Außenwände es gibt und wie viele Fenster.