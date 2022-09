Benjamin Karl: Österreichischer Snowboardstar mit Olympia-Gold

Bereits im Alter von zehn Jahren hat Benjamin Karl laut seiner Mutter, Michaela Karl, seine ambitionierten Wünsche, Weltmeister und Olympiasieger zu werden, auf Papier verewigt, wie sie der Zeitung „NÖN“ in einem Interview erzählte. Jeder Rückschlag, jeder Unfall, jede Verletzung, jede schlechte Platzierung war für ihn nur der Ansporn dazu, noch härter zu arbeiten. Sein eiserner Wille und seine Beharrlichkeit, die er schon während seiner Schulzeit zeigte, seien die Basis für seine spätere Karriere gewesen, wie seine Mutter stolz berichtete. Aufgrund seines Lerneifers und seines Ehrgeizes sei er aber in der Schule oft ein Außenseiter gewesen.

» „Er ging nicht fort, da er fürs Training ausgeschlafen sein musste. Dadurch hatte er auch nur wenige Freunde“ «

Am Ende zahlte sich die harte Arbeit aus: Benjamin Karls Traum von einer Karriere im Spitzensport ging in Erfüllung.

Der sportliche Werdegang von Benjamin Karl

Angefangen hat alles im Alter von zwei Jahren: Schon damals stand Benjamin Karl das erste Mal auf Skiern und fühlte sich dort sichtlich wohl. Doch das Snowboard sollte seine große Leidenschaft werden. Mit zehn bekam er zu Weihnachten sein erstes Snowboard von seiner Mutter, das er fortan überallhin mitnimmt. Im Alter von 15 Jahren, kurz bevor seine Karriere an Fahrt aufnehmen konnte, brach er sich drei Brustwirbel. Aber Karl kämpfte sich zurück und stand bereits wenig später wieder auf dem Snowboard. Mit 19 Jahren kam er zum Bundesheer, welches seit Jahrzehnten Nachwuchstalente fördert – so auch ihn. Ab 2009 war Benjamin Karl regelmäßig unter den Medaillengewinnern bei Weltmeisterschaften. 2022 verbuchte er seinen bisher größten Erfolg: Er gewann olympisches Gold in Peking. Damit trat er in die Fußstapfen des ehemaligen österreichischen Snowboardprofis Siegfried Grabner, der 2006 ebenfalls eine olympische Medaille ergatterte sowie Welt- und Europameister war.

An ein Karriereende denkt Karl bei anhaltender guter körperlicher Verfassung noch nicht. Seine gesteckten Ziele hat er zwar inzwischen erfüllt. Doch ohne Piste möchte er auch nicht sein. Er hat bereits ein Auge auf Olympia 2026 geworfen und kommentiert seine Ambitionen dazu auf der Plattform „laola1.at“ mit den Worten „Es könnte ein Genussprojekt werden für 2026“.

Sportliche Meilensteine

Erste internationale Erfolge konnte Benjamin Karl ab dem Jahr 2004 für sich verzeichnen. Seitdem hat er sich stetig in seinen Leistungen gesteigert und ließ keinen wichtigen Wettbewerb aus. Die folgende Tabelle zeigt seine größten Erfolge.

Jahr in Ort Disziplin Medaille Snowboard-Juniorenweltmeisterschaft 2004 in Klínovec Parallelriesenslalom Bronze 2005 in Zermatt Parallelriesenslalom Gold Weltmeisterschaft Snowboard 2009 in Gangwon Parallelslalom Gold 2011 in La Molina Parallelriesenslalom Gold 2011 in La Molina Parallelslalom Gold 2013 in Stoneham Parallelriesenslalom Gold 2015 in Kreischberg Parallelriesenslalom Bronze 2017 in Sierra Nevada Parallelslalom Silber 2017 in Sierra Nevada Parallelriesenslalom Silber 2021 in Rogla Paralellslalom Gold Olympische Winterspiele 2010 in Vancouver Parallelriesenslalom Silber 2014 in Sotschi Parallelslalom Bronze 2022 in Peking Parallelriesenslalom Gold

Ein schrecklicher Unfall mit Folgen

Das Jahr 2021 sollte für Benjamin Karl einen düsteren Verlauf nehmen. Am 30. Juni des Jahres war er in einen schweren Autounfall verwickelt: Er verlor wegen eines Hagelgewitters die Kontrolle über sein Auto und krachte mit einem anderen Wagen zusammen. Der 70-jährige Fahrer des anderen Autos starb an den Folgen des Unfalles, seine 69-jährige Frau wurde schwer verletzt. Um das Unglück zu verarbeiten, nahm Benjamin Karl nach dem Unfall psychologische Hilfe in Anspruch. Auch besuchte er die Familie des Opfers, um dieser sein Beileid zu bekunden und sich seiner Verantwortung zu stellen. Da die Familie des Opfers Karl keine Schuld am Unfall gab und er Reue zeigte, wurde er vom Gericht wegen fahrlässiger Tötung und fahrlässiger Körperverletzung zu drei Monaten auf Bewährung verurteilt.

Benjamin Karl abseits der Piste

Privat sieht sich Benjamin Karl als einen bodenständigen Menschen, der seine Wurzeln zu schätzen weiß. Im Interview mit dem Nachrichtenportal „NÖN.at“ sagte er dazu: „Ich komme aus der Mittelschicht oder wahrscheinlich sogar darunter.“ Seine Mutter war alleinerziehend und musste mehrere Jobs annehmen, um Benjamin und seinen Bruder versorgen zu können. Trotz der finanziellen Engpässe ermöglichte seine Mutter ihm das Snowboardtraining. „Wir haben uns wirklich alles vom Mund abgespart, um diese Karriere zu ermöglichen“, sagte Karl weiters. Um die Anstrengungen seiner Mutter entsprechend zu würdigen, trainierte er fast jede freie Minute. Seine Mutter brachte ihn zu jedem Training und Wettbewerb und war immer an seiner Seite. Deshalb galt seine Dankesrede nach seinem Sieg bei den Olympischen Winterspielen 2022 auch zuallererst seiner Mutter.

Außerhalb der Snowboardsaison treibt Karl täglich Sport, um in Form zu bleiben. Bevorzugt ist er dabei auf dem Rad unterwegs. Seine Liebe zum Fahrrad resultiert vor allem aus seiner Anfangszeit im Bundesheer. Dort musste er sein Training selbst organisieren und entschied sich für das Zweirad. Außerdem nahm der Snowboardprofi mehrfach an Extremsport-Wettbewerben wie dem „Race Around Australia“ oder dem „Red Bull Dolomitenmann“ teil. Inzwischen ist für ihn eine Mischung aus Radsport und Training auf der Matte wichtig.