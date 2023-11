Klettern: Gesunder Sport, ob in Halle, Klettersteig oder am Fels

Inhaltsverzeichnis

Klettern ist ein Sport, bei dem man mittels Seil - an der Felswand im Freien oder an der Kletterwand in der Halle - Kletterrouten entlang von Bohrhaken oder Felshaken bezwingt. Klettern kann man immer nur zu zweit; eine Person klettert, die andere Person sichert den/die Kletternde:n, der/die an einem Seil befestigt ist.

Es gibt verschiedene Arten des Kletterns:

Was ist der Unterschied zwischen Klettern und Bouldern?

Bouldern ist eine Unterart des Kletterns: Der Unterschied zwischen Bouldern und Klettern ist, dass beim Bouldern keine Seile oder Gurte verwendet werden - und auch nicht besonders hoch, sondern stets in Absprunghöhe, geklettert wird. Statt Seilen oder Gurten, die den/die Kletternde:n sichern, liegen weich gepolsterte Matten am Boden, die einen beim Sturz auffangen. Bouldern kann man auch alleine.

Wie gut ist Klettern für den Körper?

Klettern ist sehr gesund für Körper und Geist. Wie kaum eine andere Sportart fördert Klettern verschiedenste Regionen des Körpers, fast die gesamte Muskulatur ist im Einsatz. Außerdem werden Kraft und Ausdauer trainiert, ebenso wie Gleichgewichtsgefühl, Koordination, mentale Stärke, Konzentration und Selbstvertrauen. Aufgrund dieser Kombination, der positiven Aspekte des Kletterns auf Körper und Psyche, wird die Sportart auch als Therapieform eingesetzt.

Weiters erlebt und lernt man beim Klettern, dem/der Partner:in, der einen sichert, zu vertrauen und stärkt die Persönlichkeitsentwicklung.

Klettern eignet sich nicht nur für schlanke Menschen, auch mit etwas mehr Kilos lässt sich gut klettern. Ebenso ist es ein Sport, der sich zum Abnehmen eignet, denn beim Klettern trainiert man stets mit dem ganzen Körper und verbrennt dabei ordentlich Kalorien. Fett wird beim Klettern (und auch noch danach) in Muskelmasse verwandelt. Da man zudem sichert und klettert in Abwechslung ist man oft stundenlang beschäftigt und somit gefordert.

Pro Stunde Klettern verbraucht - abhängig vom Körpergewicht - ein durchschnittlicher Mann ca. 450 Kalorien, eine durchschnittliche Frau ca. 350 Kalorien.

Für wen ist Klettern geeignet?

Klettern ist ein idealer Sport für den ganzen Körper, aber er schult auch die Koordination und fördert die Konzentration sowie das Vertrauen in andere und stärkt die Ausdauer. Darum eignet sich Klettern auch sehr gut für Kinder, die ohnehin von Natur aus meist gerne auf Bäume, Tische, etc. klettern. Klettern empfiehlt sich ab ca. 5 bis 6 Jahren, jüngere Kinder machen davor lustige Boulder- oder Kletterspiele. Kletterkurse für Kinder werden fast in jeder größeren Kletterhalle in Österreich angeboten. Klettern eignet sich auch gut als Ergänzung und Ausgleich zu anderen Sportarten.

Wenn man das Training dementsprechend gestaltet und keine ärztlichen Gründe dagegen sprechen, kann man auch jenseits der 50 doer 60 das Klettern erlernen. So bietet etwa der Österreichische Touristenklub (ÖTK) Kurse für Senioren in der ÖTK-Kletterhalle in Wien an.