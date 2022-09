Steckbrief Zara Tindall

Vorname: Zara Anne Elizabeth

Zara Anne Elizabeth Nachname: Tindall, geb. Phillips

Tindall, geb. Phillips Geboren am: 15. Mai 1981 in London, England/UK

15. Mai 1981 in London, England/UK Sternzeichen: Stier

Stier Eltern: Prinzessin Anne und Mark Anthony Peter Phillips

Prinzessin Anne und Mark Anthony Peter Phillips Geschwister: Peter Mark Andrew Phillips (*15. November 1977)

Peter Mark Andrew Phillips (*15. November 1977) Ehepartner: Mike Tindall (verheiratet seit 30. Juli 2011)

Mike Tindall (verheiratet seit 30. Juli 2011) Kinder: Mia Grace (*2014), Lena Elizabeth (*2018), Lucas Philip Tindall (*2021)

Mia Grace (*2014), Lena Elizabeth (*2018), Lucas Philip Tindall (*2021) Stelle in der Thronfolge: 20. Stelle

Die kleine Zara

Zara wurde am 15. Mai 1981 im Londoner Stadtteil Paddington im St. Mary´s Hospital geboren und wuchs im schönen Schottland auf. Dort besuchte sie die Port Regis Prep School in Dorset sowie die Gordonstoun School. Zara Anne Elisabeth verdankt ihren Namen unter anderem ihrem Onkel König Charles III.. Ihre Taufe fand am 27. Mai 1981 statt. Taufpaten waren unter anderem Prinz Andrew, Leonora Anson, Countess of Lichfield, Helen Stewart (Ehefrau des Rennfahrers Jackie Stewart), Andrew Parker Bowles (damals Ehemann der heutigen Queen Consort Camilla) und Hugh Thoma. Bevor sie mit ihrem jetzigen Ehemann Mike Tindall den Bund der Ehe einging, war sie mit dem Jockey Richard Johnson liiert.

© Getty Images

Queen-Enkelin auf Abwegen

Nicht nur Prinz Harry machte dem britischen Königshaus Sorgen, sondern auch eine junge royale Rebellin. Zara konnte ihrem Freiheitstrieb nur schwer widerstehen. So meldete sie sich bereits mit 17 Jahren zur Führerscheinprüfung an. Diese meisterte sie erfolgreich und beschloss, sich dafür zu belohnen – mit einem ziemlich gewagten Geschenk für eine Royal: einem Zungenpiercing. Nur zwei Jahre später verließ die selbstbewusste Zara den königlichen Hof und zog mit ihrem Freund, dem Jockey Richard Johnson, zusammen. Damit brach sie einige royale Traditionen. Zaras Jugend war stets geprägt vom Wechsel zwischen königlichen Gepflogenheiten und einer inneren Unruhe, die sich nach der Normalität eines Teenagers sehnte. Noch heute taucht ihr Name hin und wieder in den Schlagzeilen auf, die zu ihrem Stand nicht passen. Zuletzt ging ein sechsmonatiger Führerscheinentzug durch die Presse. Die Queen-Enkelin bewegt ihre motorisierte Kutsche gerne etwas schneller, als die britische Straßenverkehrsordnung es zulässt.

© Getty Images

Zara Tindall lebt gut ohne Titel

Zara galt nicht nur als Lieblingsenkelin von Queen Elizabeth II., sondern ist auch beim britischen Volk eines der beliebtesten Mitglieder des ritischen Königshauses. Bei öffentlichen Veranstaltungen, wie zum Beispiel bei Auftritten auf dem Balkon des Buckingham Palace, wirkt Zara oft ausgeglichen und bodenständig. Das kommt beim Volk gut an. Ihr Verhältnis zu ihrer Großmutter, Queen Elisabeth II., wurde von Kennern der royalen Familie als außergewöhnlich eng beschrieben. Die britische Boulevard-Presse verlieh ihr deswegen den Kosenamen Lieblingsenkelin. Als solche wurde oftmals aber auch Lady Louise, die Tochter von Prinz Edward, betitelt.

© BEN STANSALL / POOL / AFP/apa

Traummann dank Cousin Harry getroffen

Ihre Liebesgeschichte mit Happy End hat Zara niemand anderem als ihrem Cousin Prinz Harry zu verdanken. Harry stellte Mike Zara im Jahr 2003 in einer australischen Sportbar vor. Genau acht Jahre später, am 30. Juli 2011, folgte die Liebeshochzeit des Pärchens. Die Hochzeit fand in der Canongate Kirk Kirche statt, die auf der bekanntesten Straße Edinburghs steht. Zara nahm den Familiennamen ihres Ehemanns an und heißt seitdem Tindall. Nichtsdestotrotz trägt Zara noch ihren königlichen Nachnamen, beispielweise wenn sie die britische Königsfamilie bei öffentlichen Veranstaltungen vertritt. Mike Tindall ist professioneller Rugby-Spieler und spielte lange Zeit erfolgreiche für die britische Nationalmannschaft. Mit den zwei gemeinsamen Töchtern lebt die Familie glücklich in Gloucestershire (Grafschaft im Südwesten Englands).



© AFP PHOTO / DYLAN MARTINEZ/apa

Zara Tindall erlitt zwei Fehlgeburten

Der Buckingham Palace verkündigte die Geburt von Zaras erster Tochter, der kleinen Mia Grace, am 17. Januar 2014. Nur zwei Jahre später erlitt Zara Tindall kurz hintereinander zwei Fehlgeburten. Die Bestürzung über diese Nachricht war in der Familie und in der Öffentlichkeit groß. Insbesondere ihr Bruder Peter Phillips stand ihr in dieser schweren Zeit zur Seite. Mit diesen tragischen Erfahrungen sollte die Familienplanung aber zum Glück nicht abgeschlossen sein. Zara brachte am 18. Juni 2018 ihre zweite Tochter mit dem Namen Lena Elizabeth Tindall zur Welt. Das Familienglück war perfekt. Noch bei der Hochzeit von Harry und Meghan war Zara hochschwanger zu Gast und sorgte für einige ungewöhnliche Bilder – die kleine Lena in Mamas Bauch boxte und trat während der Trauung des Brautpaares so heftig, das Zara - ganz gegen ihre Natur - auf vielen Paparazzi Fotos mürrisch wirkte.

Im Dezemeber 2020 verkündeten Zara Tindall schließlich ein weiteres Mal, dass sie schwanger sei. Ihr Sohn Lucas Philip Tindall wurde am 21. März 2021 geboren und reiht sich hinter seiner Mutter und seinen beiden großen Schwestern an 23. Stelle der britischen Thronfolge ein.

Das Leben abseits des königlichen Trubels

Das Leben der fünfköpfigen Familie spielt sich außerhalb des royalen Trubels ab. Die Tindalls wohnen im Gatcombe Park, der 170 Kilometer westlich von London liegt. An diesem Ort wachsen die Kinder von Zara unbeschwert auf. Auf dem Anwesen können Zaras Kinder Pferde beobachten, im Wald spazieren gehen, mit den Hunden spielen und im eigenen See baden gehen. Dank der kurzen Distanz zu ihrem Cousin Prinz William, können Mia, Lena und Lucas nicht nur mit ihren Großcousins und Großcousinen George, Charlotte und Louis spielen, sondern auch mit den Kindern von Zaras Bruder Peter. Zu ihm pflegt sie ein besonderes Verhältnis. Peter Phillips sagte in der Good Morning Britian Sendungen über seine Schwester: "Sie ist eine fantastische Mutter und ja, sie ist immer noch diese nervige kleine Schwester, die sich nie verändert, aber sie ist eine fantastische Mutter und auch das ändert sich nie".

© imago images/i Images

Zara Tindall: Reiten ist ihr Leben

Wenn das Alltagsleben und die königlichen Familienpflichten es Zara und ihrer Familie gestatten, sind sie oftmals auf Turnier- und Reitplätzen anzutreffen. Die Liebe zu Pferden wurde ihr in die Wiege gelegt. Ihre Eltern Prinzessin Anne und ihr Vater Mark sind beide erfolgreiche Military Reiter. Und selbst Queen Elizabeth war eine bekennende Pferdenärrin. Nach der Schule entschied Zara sich für eine Ausbildung als Pferdetherapeutin. Einige Jahre später brillierte Zara als Vielseitigkeitsreiterin für England. Hoch zu Ross ist ihr nächste Ziel, mit dem britischen Team bei den Olympischen Spielen Gold im Vielseitigkeitsreiten zu gewinnen. Ihre Eltern wie auch Mia und Lena drücken ihrer Mama bestimmt auch dann die Daumen.

© imago images / Paul Marriott

Zara trägt den Ritterorden

Zara ist Trägerin des MBE (The Most Excellent Order of the British Empire). Der MBE ist ein britischer Ritterorden, der das Engagement von Menschen würdigt, die sich in den Bereichen Kunst und Wissenschaft stark machen sowie sich für gemeinnützige Organisationen und Einrichtungen engagieren. In Tradition des britischen Königshauses setzen sich auch Zara und Mike Tindall für eine Vielzahl von wohltätigen Zwecken ein und nutzen ihre Bekanntheit, um die Bevölkerung für das Schicksal von benachteiligten oder sozial schwachen Menschen im Land zu sensibilisieren.