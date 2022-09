Peter Phillips - bürgernah und doch royal

Steckbrief Peter Philips

Vorname: Peter Mark Andrew

Peter Mark Andrew Nachname: Phillips

Phillips Geburtsdatum: 15. November 1977

15. November 1977 Geburtsort: London, England

London, England Sternzeichen: Waage

Waage Größe: 1,83 m

1,83 m Eltern: Prinzessin Anne und Mark Anthony Peter Phillips

Prinzessin Anne und Mark Anthony Peter Phillips Geschwister: Zara Tindall

Zara Tindall Familienstand: geschieden von Autumn Patricia Phillips, geborene Kelly

geschieden von Autumn Patricia Phillips, geborene Kelly Kinder: Savannah Anne Kathleen Phillips (*2010), Isla Elizabeth Phillips (*2012)

Savannah Anne Kathleen Phillips (*2010), Isla Elizabeth Phillips (*2012) Stelle in der Thronfolge: 17. Stelle

Peter Phillips, der 1. Enkel der Queen

Prinzessin Anne und ihr damaliger Ehemann Mark Phillips wurden mit der Geburt von Peter zum ersten Mal Eltern. Am 15. November 1977 erblickte der kleine Peter in der englischen Hauptstadt London das Licht der Welt und wurde Mitglied der königlichen Familie - ganz bodenständig. Sein Vater erklärt laut der Gala kurz nach der Geburt auf die Frage, wie Peter so sei: "Ungefähr so wie jedes andere Baby würde ich annehmen." Prinzessin Anne, die einzige Tochter von Queen Elizabeth, schenkte ihrer Mutter mit Peter das erste Enkelkind.

© JUSTIN TALLIS / AFP/apa Peter mit seiner Großmutter der Queen 2016

Peter Philips lebt ohne Adelstitel

Peter Phillips trägt - genauso wie seine Schwester Zara Tindall - keinen Adelstitel. Prinzessin Anne und ihr erster Ehemann Mark Phillips sprachen sich bei seiner Geburt gegen eine Titulierung aus. Damit widersetzten sie sich dem Willen der königlichen Familie. Prinzessin Annes Großmutter Elizabeth, die Herzogin von York, und ihre Mutter, die Queen, wollten Peter zumindest mit dem Titel Viscount beehren. Der Titel ist der vierthöchste Adelsrang und rangiert zwischen Earl und Baron. Doch die Eltern verzichteten bewusst darauf. Und folgten damit auch der Entscheidung von Vater Mark Phillips, der bei seiner Einheirat in die Königsfamilie selbst auf die Erhebung in den Adelsstand verzichtet hatte. Dieses Vorgehen ist innerhalb der Königsfamilie eine Ausnahme - Peter und seine Schwester Zara sind die einzigen Enkel der Queen ohne Titel. Ihre Mama, die den Titel Princess Royal trägt und die damit verbundene Bürde nur zu gut kennt, wollte ihren Kindern ein Leben abseits des britischen Hofes ermöglichen. Peter hat somit auch keine Repräsentationspflichten wie alle anderen Familienmitglieder.

© imago images / United Archives International Prinzessin Anne und Mark Anthony Peter Phillips sind stolz auf ihren Sohn

Der Sport: Hobby und Beruf zugleich

Peter besucht in seiner Schulzeit unter anderem die renommierte Privatschule Gordonstoun in Schottland. Nach seiner Schulzeit, in der er seine Leidenschaft für den Sport entdeckte, studierte er an der Universität Exeter in England Sportwissenschaften. Im Jahr 2000, kurz bevor er seine erste Frau Autumn Kelly traf, schloss er erfolgreich sein Studium ab und machte als Eventmanager für Sportveranstaltungen sein Hobby erfolgreich zum Beruf. Unter anderem arbeitete er für den Automobilhersteller Jaguar und war als Manager für Williams in der Formel 1 tätig. Mittlerweile ist Peter Businessmann durch und durch. Er leitet als Geschäftsführer eine große Sport- und Eventagentur eines britischen Konzerns – in Vollzeit und ohne royale Einschränkungen.

Peter Phlipps Steckenpferd: Rugby

Der Sport spielt bei Peter eine wichtige Rolle – ganz nach dem Vorbild der Eltern. Sowohl seine Mutter als auch sein Vater waren begeisterte Reiter und lieben den Sport. Peters Leidenschaft ist seit der Schulzeit Rugby. Im Jahr 2012 war er sogar Ehrengast beim Finale des Challenge Cup der Rugby-Liga. Mit seinem Sport-Studium rundete er sein sportliches Engagement ab.

© AFP PHOTO/POOL/TOBY MELVILLE /apa Peter Phillips und Autumn 2014

Familienglück mit zwei Töchtern

Peter Phillips hat zwei Töchter mit seiner Ex-Frau Autumn. Savannah Anne Kathleen und Isla Elizabeth Phillips. Beide Kinder kamen im Gloucestershire Royal Krankenhaus, in der gleichnamigen Gemeinde Gloucestershire, zur Welt. Mit der Namenswahl griffen die Eltern Mark und Autumn nicht nur die royalen Vorfahren auf – Prinzessin Anne und Queen Elizabeth – sondern mit Isla und Savannah auch außergewöhnliche Einflüsse ihrer Familie mütterlicherseits. Die beiden Urenkel der Queen wuchsen – wie schon ihr Vater und ihre Tante – im Gatcombe Park auf. Der prächtige Landsitz wurde Peters Mutter Anne von der Queen überlassen. Auf dem weitläufigen Familienwohnsitz lebten schon Prinzessin Anne und Mark Phillips. Peters Schwester Zara ist hier mit ihren Kindern ebenso zu Hause wie Peters Familie.

© imago images / PA Images Das Ehehpaar mit den beiden Töchtern Savannah Phillips und Isla Phillips

Peter wuchs als Scheidungskind auf

Prinzessin Anne und Mark Phillips waren lange Zeit das Vorzeigepaar des britischen Königshauses in den 80er Jahren – bis es zu Enthüllungen über Affären beider Ehepartner kam. Schlussendliche folgte im Jahr 1989 die Scheidung. Peter und Zara wuchsen trotz ihrer adeligen Vorfahren behütet und bodenständig auf. Ihr enges Verhältnis zu Mutter Anne und Vater Mark blieb auch nach der Scheidung der Eltern bestehen. Vater Mark lebte auch nach der Trennung nur wenige Kilometer entfernt vom Landsitz der Familie. Die räumliche Nähe sorgte für einen engen und innigen Kontakt zu den Kindern.

© APA/AFP/POOL/Danny Lawson Peter und Autumn Phillips mit Mike and Zara Tindall bei der Hochzeit von Prinzessin Eugenie 2018

Die Liebesgeschichte mit Autumn Kelly

Peter lernte im Jahr 2003 die junge Kanadierin Autumn Kelly bei einem Formel 1 Grand Prix in Montreal kennen – und schlussendlich auch lieben. Beide arbeiteten zu diesem Zeitpunkt gemeinsam dort, sie als hübsche Hostess und er als erfolgreicher Eventmanager. In einem Interview, das Peter mit einer britischen Zeitung führte, benannte er die Begegnung mit Autumn als „Schicksal“. Zu Anfang verschwieg Peter seiner zukünftigen Frau sogar, dass er aus dem britischen Königshaus stammt. Als Autumn ihren Liebsten im Fernsehen auf einem Bild erkannte, war das Geheimnis gelüftet – und das tat der jungen Liebe keinen Abbruch. Die Hochzeitsglocken läuteten fünf Jahre später: „Ich hatte Angst, den Altar lang zu gehen. Aber als ich oben an der Treppe ankam und sah, wie viele unserer Freunde und Familienmitglieder uns unterstützen, hatte ich keine Angst mehr und habe es wirklich genossen“, erklärte die Braut gegenüber dem Magazin Hello. Über 300 Gäste waren in die St George’s Chapel in Windsor geladen, um das Glück von Peter und Autumn zu feiern. Geheiratet wurde unter Ausschluss der Öffentlichkeit – ein Umstand, der viele Briten bestürzte.

Freundschaft nach Scheidung

Die gemeinsame Zeit des adelig-bürgerlichen Paares gilt als harmonisch: Für die Yellow-Press sprangen keine abenteuerlichen Geschichten raus und auch sonst lebten Peter und Autumn eher zurückgezogen. Die Aufmerksamkeit und den medialen Rummel überließen sie den Titelträgern des Königshauses. Zu Beginn des Jahres 2020 gaben beide allerdings die Nachricht über die bevorstehende Scheidung bekannt. Nach Peter selbst wachsen jetzt auch seine Kinder als Scheidungskinder auf. Bemerkenswert ist aber, dass die Eltern von Isla und Savannah weiterhin freundschaftlich miteinander umgehen wollen und sich gemeinsam um beide Töchter kümmern möchten. Schließlich lebten genau dieses Vorgehen Peters Eltern, Prinzessin Anne und Mark Phillips, vor. Die Sterne, dass dieses Vorhaben gelingen wird, stehen jedenfalls gut. Bisher lebt die Familie weiterhin gemeinsam auf dem Anwesen von Prinzessin Anne und beide Ex-Ehepartner pflegen einen freundschaftlichen Umgang miteinander.