E-Fuels: Wie nachhaltig synthetische Kraftstoffe sind

Wenn es kräftig weht, ist die Stimmung in der E-Fuels-Pilot anlage "Haru Oni" ganz ausgelassen. Und es bläst in Patagonien an der Südspitze Chiles fast immer ein kräftiger Wind. Das ist ja auch der Grund, warum Porsche und Siemens gemeinsam mit weiteren Partnern diese Versuchsanlage gebaut haben. Denn zur Erzeugung von synthetischem Kraftstoff muss "Wind geerntet werden", wie es die Ingenieure in "Haru Oni" salopp formulieren. Der dadurch hergestellte Strom muss aus einer regenerativen Energiequelle wie eben Wind oder Sonne stammen. "Nur mit grünem Strom erzeugte synthetische Treibstoffe leisten ihren Beitrag zur Erreichung unserer Klimaziele", bestätigt Christian Beidl, gebürtiger Steirer, der aber an der TU Darmstadt das Institut für Verbrennungskraftmaschinen und Fahrzeugantriebe leitet.

Für den mehrstufigen Prozess, um E-Fuels zu gewinnen, braucht man nur Strom, Wasser und aus der Luft entnommenes Kohlendioxid (CO2), das im Motor wieder verbrannt wird. Allerdings wird bei der Verbrennung nur jenes CO2 freigesetzt, das vorher der Atmosphäre weggenommen wurde.

E-Fuels haben unter Autofahrern einen wahren Glaubenskrieg ausgelöst. Die einen halten sie für die rettende Alternative zur Elektromobilität, Klimaschützer für eine Mogelpackung. Der TU-Professor stellt im News-Gespräch nachdrücklich fest, "dass sich E-Fuels nicht gegen batterieelektrische Antriebe stellen. Es sind zwei sich ergänzende Technologiepfade."

ZUR PERSON Christian Beidl Christian Beidl wurde am 10. Oktober 1961 in Graz geboren und studierte nach seiner Schulausbildung in Steyr an der TU Graz Maschinenbau. Er arbeitete dort am Institut für Verbrennungsmaschinen, promovierte 1992 zum Thema Motorakustik. Von 1993 bis 2008 war er bei AVL List GmbH zunächst als Produktmanager, dann als Leiter Motorenmesstechnik. Seit 2008 ist er an der TU Darmstadt Inhaber des Lehrstuhls für Verbrennungskraftmaschinen und Leiter des gleichnamigen Instituts.

Synthetische Kraftstoffe gelten als erfolgversprechende Alternative zur E-Mobilität. Können also E-Fuels tatsächlich den Weg zur Klimaneutralität ebnen?

Ich vermeide den Begriff Alternative, denn der wird oft missinterpretiert. Ich stelle mich entschieden gegen die Polarisierung zwischen E-Mobilität und Alternativen, weil sie den Weg zur Klimaneutralität behindert. Also verwende ich lieber den Begriff: Es ist ein zwingend notwendiger, ergänzender Technologiepfad. Es wird nicht möglich und auch nicht sinnvoll möglich sein, alles mit batterieelektrischen Antrieben abzudecken.

Wie dann werden wir die von der EU geforderten Klimaziele erreichen?

Die derzeitigen europäischen Rahmenbedingungen setzen voll auf E-Mobilität. Das bedeutet aber nicht, dass wir deshalb schneller unsere Klimaziele erreichen. Das ist damit überhaupt nicht gesagt, im Gegenteil. Wir haben es hier mit einer Technologie zu tun, in der sich die Systemgrenzen verschieben. Das wird oft übersehen. Wenn man von Verkehrswende oder Antriebswende spricht, dann setzt sich in den Köpfen der Menschen fest, dass wir jetzt den Verbrennungsmotor durch den E-Motor ersetzen. Aber darum geht es nicht.

Das müssen Sie bitte genau erklären.

Das System, in dem ein Fahrzeug mit einem überall verfügbaren Kraftstoff mit hoher Energiedichte betrieben werden kann, bietet eine hoch verfügbare, selbstbestimmte Mobilität, weitgehend unabhängig von anderen Energiesystemen, autonom und resilient. Wenn wir Mobilität in das Energiesystem Strom verschieben, ändert sich das grundlegend, da Strom schlecht gespeichert werden kann. Das heißt, wir verlagern die Komplexität in die Infrastruktur, schaffen neue Systemgrenzen und Abhängigkeiten und belasten zusätzlich das elektrische Netz.

Dann haben Sie sicher einen probaten Ansatz zur Senkung der Emissionen?

Emissionen haben mit Klimawirksamkeit nichts zu tun, sondern da geht es um Bilanzen. Und nur weil ein E-Fahrzeug lokal emissionsfrei unterwegs ist, bedeutet das ja nicht, dass es klimaneutral ist. Langer Rede kurzer Sinn: Es geht bei der Frage, was uns in Zukunft antreibt, nicht um die Motoren, sondern es geht um das Energiesystem. Das ist eine Schlüsselaussage.

Und auf welche Art soll dieses System künftig Motoren antreiben?

Elektrische Fahrzeuge sind unschlagbar, wenn ich an Ort und Stelle, also dort, wo ich es brauche, die geeignete und jederzeit verfügbare Stromversorgung habe. Idealweise noch regenerativ, davon sind wir zwar heute noch weit weg, aber betrachten wir es als Zielsetzung. Damit ist der Pfad ja gesetzt und macht für viele Anwendungen Sinn. Jetzt bleibt die Frage, wie viele Anwendungen in einem freien Volumenmarkt nicht diese Voraussetzungen haben und mit dem Energiesystem Kraftstoff einfach besser bedient sind. Und genau dafür brauchen wir die E-Fuels.

Sie denken, dass wir noch auf lange Zeit auf unterschiedliche Energiesysteme setzen werden müssen?

Es gibt eine Vielzahl von Anwendungen, wo es einfach keinen Sinn macht, nur elektrisch zu fahren. Und genau deshalb liegt in unterschiedlichen Energiesystemen ein großer Mehrwert.

Aber wie sonst werden wir die Energiewende schaffen, und zwar schnell?

Wir hören immer wieder: Wir müssen schnell etwas fürs Klima tun und deswegen schneller mit der Elektromobilität hochfahren, aber das ist ein Denkfehler. Interessanterweise sind sich alle wissenschaftlichen Studien einig. Wenn wir zu schnell hochfahren, dann ist das schlecht für das Klima, weil wir derzeit noch keine Life-Cycle-Randbedingungen haben, die günstige Rahmenbedingungen für Elektromobilität schaffen. Wir haben hoch energieintensive kohlestrombetriebene Batteriefertigung in China. Wir haben einen Strommix, der alles andere als regenerativ ist. Wir müssen viel in Strominfrastruktur investieren usw. Das heißt, wenn wir heute zu schnell hochfahren, dann ist das eine zusätzliche Belastung für das CO2-Budget. Hätten wir hingegen mehr E-Fuels, wäre das in der bestehenden Flotte sofort wirksam.

Eigentlich sollte das ja eine technologieoffene Politik sein. Aber dieses "Elektro, Elektro und sonst gar nichts" hat schon planwirtschaftliche Auswirkungen.

Die Politik hat dieses Narrativ aufgebaut, dass sie eine Lösung für das Klimaproblem hat: Wir steigen um auf E-Mobilität. Was hören die Kinder heute in der Schule? Also, wenn du was fürs Klima tun möchtest: nicht mit dem Auto fahren. Dazu kommt, dass wir mit Begriffen wie "Dekarbonisierung" und "emissionsfrei" das eigentliche Ziel, den Klimaschutz, aus den Augen verlieren. Denn es geht um Ausstieg aus fossilen Energien - Defossilisierung - und geschlossene CO2-Kreisläufe.

Wurden diese Begriff nicht von der Politik bewusst, aber ohne großes Background- Know-how in Umlauf gebracht?

Sie finden noch heute auf offiziellen Webseiten eines Umweltministeriums, dass emissionsfrei mit klimaneutral gleichgesetzt wird. Da haben wir ein echtes Problem.

Aber da gibt es ja noch, für die Autofirmen essenziell wichtig, die sogenannten Flottenemissionsziele. Wie will man die erreichen?

Die beziehen sich auf diese Tank-to-Wheel-Systematik. Also muss es emissionsfrei sein. Nun kann ein Fahrzeug, das mit einem Verbrennungsmotor angetrieben wird und regenerativ hergestellte E-Fuels verwendet, zwar klimaneutral betrieben werden, aber prinzipbedingt nicht emissionsfrei. Die Hersteller sind also politisch gezwungen, über diese Flottenziele auf jeden Fall batterieelektrische Fahrzeuge auf den Markt zu bringen. Problematisch ist jedoch, dass Käufer bzw. Bürger in diesen Zielsetzungen kaum vorkommen. Wir wissen heute einfach nicht, wie sich der Markt entwickeln wird und was Bürger erleben, wenn eine Technologie erst mal in den Volumenmarkt hinein muss. Elektromobilität ist gerade erst an der Schwelle zum Volumenmarkt, da wird es noch viele Überraschungen geben.

Welche Rolle werden künftig E-Fuels spielen? Werden wir in Zukunft eine eigene Zapfsäule für diese synthetischen Kraftstoffe haben oder ist das Zukunftsmusik?

Nein, ich glaube, das ist überhaupt nicht Zukunftsmusik. Was wir derzeit noch nicht haben, sind große Mengen. Das liegt auch daran, dass man die letzten Jahre nichts in diese Richtung unternommen hat, um es einfach auf den Punkt zu bringen. Hier ist jedoch enorm viel Bewegung drinnen.

Werden künftig nur mehr finanziell potente Bürger Auto fahren können?

Ganz, ganz simpel gesagt: Die Grenzkosten von rohölbasiertem Kraftstoff, der aus der Erde gepumpt wird, sind unschlagbar billig. Es gibt keinen einzigen alternativen Kraftstoff, der bezüglich der Herstellungskosten auch nur in die Nähe kommt.

Momentan würde ein Liter E-Fuel vier Euro fünfzig kosten. Ist das günstig?

Das sind Kosten, die aus Studien kommen, in denen man rückblickend Literatur wälzt. Das ist nicht zielführend, denn die haben nichts mit den Kosten zu tun, die eine Firma ansetzen würde, die in großem Maßstab produziert. Aramco zum Beispiel hat angekündigt, um 80 Cent produzieren zu können. Kostenmäßig gibt es kein Kontraargument. Auch mittel- und langfristig nicht.

Gegen E-Fuels spricht der geringere Wirkungsgrad von der Herstellung bis zum Antrieb des Fahrzeugs. Was braucht man, um den wieder auszugleichen? Wieder regenerativen Strom?

Es geht bei E-Fuels um die Erschließung zusätzlicher regenerativer Energiequellen, die wir sonst gar nicht nutzen könnten, insofern ist der Wirkungsgradvergleich nur bedingt sinnvoll. Interessant ist darüber hinaus, dass der tatsächliche Wirkungsgradunterschied wesentlich kleiner ist, als üblicherweise angeführt wird. Bezieht man nämlich die höhere Ertragseffizienz bevorzugter Produktionsstandorte im Sonnen-oder Windgürtel der Erde mit ein und vergleicht den heutigen Stand der Technik unter Realfahrbedingungen, wird der Unterschied vernachlässigbar klein. Und für alle, die mit ihren heutigen Fahrzeugen etwas Gutes fürs Klima tun möchten, die vermutlich wichtigste Botschaft: Fahrzeuge, die mit klimaneutralen Kraftstoffen betrieben werden, haben den niedrigsten CO2-Footprint aller heute bekannten Technologien.